Skijaški klub Slatina nabavio stroj za uređivanje ski staze skijališta Tominac

Slavonija i skijanje? Netko će odmah pomisliti kako je to nespojivo. No u Slavoniji je skijanje moguće na nekoliko brda i staza. Jedno od takvim malih slavonskih skijališta je i Tominac nadomak Slatine. Skijalište je udaljeno od grada svega 2,5 kilometra, a auto se može ostaviti uz cestu tik do puta ka skijalištu. Kako se tim putem prelazi i mostić preko potočića sve djeluje, kada ima snijega, vrlo živopisno.

Na samom skijalištu postoji plato gdje su klupe i stolovi za odmor, kućica Skijaškog kluba Slatina, te početak vučnice, koja nije velika, no sasvim je dovoljnog kapaciteta kako bi zadovoljila potrebe staze. Sama staza je duljina oko 300 metara, a kako je vrlo široka, podijeljena je na dva dijela, jedan dio za skijaše, a drugi za bordere i sanjkaše.

Do sada se staza uređivala ručno, bez pomoći mehanizacije, a za što su ponajviše bili zaduženi članovi Skijaškog kluba Slatina. Od ove godine koja nije obilovala snijegom, odnosno uopće ga za skijanje nije bilo, staza će se uređivati mehanizacijom, strojem gusjeničarom “ratrakom”, tako da će klub i samo skijalište novu snježnu sezonu dočekati spremniji nego ikad.

Članovi skijaškog kluba Slatina danas, 10. veljače, priredili su domjenak za svoje članove, medije i sve one koji su svoj doprinos dali u nabavci i osposobljenju za rad ovog stroja. Na skijalištu nas je dočekao predsjednik kluba Dražen Prebeg. – Domjenak smo priredili povodom nabavke “ratraka”, kako bi se zahvalili našim sponzorima koji su nam u tome pomogli. Skijalište bez tog stroja ipak ne može u potpunosti funkcionirati, a s njim se sada ski staza može puno bolje i brže urediti, samo da bude snijega. Zahvaljujem se Gradu Slatini, bivšem gradonačelniku Ivanu Roštašu i sadašnjem Denisu Ostrošiću, Zajednici športskih udruga grada Slatine i svim našim sponzorima koji su pripomogli kako bi se ovaj stroj stavio u funkciju – rekao je predsjednik Prebeg.

Dragutin Zver, jedan od najstarijih članova i osnivača kluba, prisjetio se davnih dana 80-tih godina prošlog stoljeća kako se i na čemu tada skijalo. – Nije tada bilo ovih modernih skija. Skijali smo na drvenim, samo su poneki imali cipele za skijanje koje sada zovemo pancerice, a za štapove smo koristili kolce iz vinograda – našalio se Drago Zver.

Na domjenak je pristigao i gradonačelnik Danis Ostrošić u pratnji privremenog pročelnika Marina Kokorića, te su s vodstvom kluba obišli stazu i popratne elemente. Gradonačelnik je obećao kako će Grad, i on osobno, pomoći klubu koliko je to god moguće.

(www.icv.hr, df; foto df)