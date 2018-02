U tjednu pred nama ponovno snijeg, zimske službe na terenu, promet se odvija bez poteškoća

Osjetnija promjena vremena zahvatila je i VPŽ. Prvi konkretniji snijeg ove godine. Snježni pokrivač u nižim predjelima uglavnom se kreće 5-15 cm, dok je u višim predjelima očekivano snježni pokrivač deblji 10-30 cm. Na Papuku (visine iznad 600 metara) vjerojatno i više od 30 cm.

Dani pred nama donose stabilizaciju vremena. Zadržat će se suho ali hladno vrijeme. Jutarnja sumaglica ili magla mjestimice će se duže zadržavati, možda i veći dio dana. Krivac za to je anticiklonalno polje (polje povišenog tlaka zraka) koje će do sredine tjedna podržavati stabilne vremenske prilike. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -7°C do -3°C. Najviše dnevne od 0°C do 4°C. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjevernih smjerova. Tijekom utorka prolazno istočnih i južnih. Pažnju u prometu obratite zbog poledice koja je izgledna u jutarnjim i večernjim satima. Snijeg koji je pada u danima pred nama postupno će kliziti s krovova kuća, zgrada, drveća itd. Pa pazite kako i gdje hodate.

Sredinom tjedna smiješi nam se novo pogoršanje vremena, uz susnježicu i snijeg. Koliko će snijega pasti, kada i gdje, doznajte u danima pred nama. Toplija odjeća i obuća idućih desetak dana, više nego potrebna!

Zimske službe su jutros izašle na teren, a angažirano je bilo 11 vozila. Nakon glavnih prometnih pravaca i nogostupa, kao i parkirališta radi lakšeg pristupa hitnim službama, očišćene su i sve ostale prometnice u gradu. U subotu predvečer ponovno se očekuje izlazak na teren Flore VTC radi čišćenja nogostupa. Teren je prohodan i za sada nema straha od poledice, a iz Cesta Bjelovar poručuju da su zalihe soli i agregata osigurane.

