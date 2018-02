TJELOVJEŽBA TIJEKOM TRUDNOĆE VIŠE NIJE MIT – Virovitičanka Nikolina vježbala je cijelu trudnoću i to iskustvo preporučuje i drugim majkama

Trudnoća je jedan poseban period u životu svake žene. Biti zdrava i zadovoljna trudnica od neprocjenjive je vrijednosti kako za ženu, tako i za čarobno biće koje u njoj raste. Da bi to ostvarile, puno je stvari na koje žene mogu same utjecati. Osim urednih ginekoloških kontrola, jedan od ključnih čimbenika u zdravoj trudnoći je i tjelovježba. Nekada davno žene su se puno više kretale i bavile fizičkim poslovima pa im je vježbanje bila svakodnevnica. Danas je situacija nešto drugačija. Danas se žene sve manje kreću, puno više sjede, a tjelovježbu najčešće zanemaruju sve do trenutka kada to liječnik naredi. Bilo kakva aktivnost tijekom trudnoće je poželjna, ističu stručnjaci, jer su zbog utjecaja hormona žene podložne promjenama raspoloženja, a i tijelo im se iz dana u dan neprestano mijenja.

VJEŽBALA U TRUDNOĆI OD PRVOG DANA

– Ako ste bili aktivni prije trudnoće, iz osobnog iskustva govorim, s vježbanjem treba nastaviti i u blaženom stanju. Iznimka je naravno ako vam liječnik ili ginekolog savjetuje drugačije radi bilo kakvih komplikacija vezanih uz trudnoću – napominje Nikolina Mihić, fitness instruktorica koja je bila aktivna u trudnoći od prvog dana.

Postoji mnogo mitova i zabluda kada je u pitanju vježbanje tijekom trudnoće, a neki od njih sprječavaju žene da brinu o svojoj fizičkoj kondiciji u tom životnom razdoblju.

– Naglasak kod vježbanja u trudnoći je da je aktivnost prvenstveno zdravstveno usmjerena. Dakle, ne bi trebalo težiti nikakvim estetskim ciljevima ili postizanju bilo kakvih sportskih rezultata. Ono na što treba staviti fokus je poboljšanje ili održavanje kondicije (hodanje), muskulature (posebno stražnjice, leđa i trupa), mobilnosti i fleksibilnosti – savjetuje Nikolina, majka nedavno rođenog dječaka. Ako je trudnica dobrog zdravlja i ako vježba umjereno, vježbanje će pomoći da lakše podnese trudnoću i porod, te se brže vrati u formu nakon trudnoće.

– Vježbala sam tijekom cijele trudnoće, uz dozvolu i preporuku liječnika. Vjerujem da je to i jedan od razloga zbog kojeg sam trudnoću iznijela bez otečenih nogu, bolnih leđa, nesanice, loše cirkulacije, probavnih problema i prekomjernog dobivanja na težini – svoje trudničko iskustvo, bez uobičajenih i čestih tegoba koje muče mnoge trudnice, podijelila je s nama Nikolina.

SLUŠATI SVOJE TIJELO

Zbog specifičnosti stanja u kojemu se žena nalazi potrebno je oprezno izabrati vrstu aktivnosti. Odabiremo je prema svojim mogućnostima i potrebama, pazeći pritom da je bezopasna kako za buduću majku, tako i za bebu.

– Svaka žena je drugačija i u skladu s tim svako iskustvo trudnoće je jedinstveno. To je zaista drugo stanje, pa tako i vježbe ili treninzi trebaju biti prilagođeni individualno – ozbiljnim tonom istaknula je Nikolina Mihić, naglašavajući još jednom promjene koje se događaju u ženinom tijelu tijekom 9 mjeseci.

– Nešto što odgovara meni, drugoj ženi bit će neugodno i obrnuto. Treba slušati svoje tijelo i naravno savjete liječnika, ne raditi nešto što vam izaziva osjećaj boli ili nelagodu – savjetuje naša sugovornica. Sportovi koji se sastoje od puno guranja, skokova, nestabilnih podloga i mogućnosti udaranja predmetima ili tijelima, ne preporučuju se. – Svakako bi trebalo izbjegavati eksplozivne pokrete, visoko intenzivne, višesatne, iscrpljujuće aktivnosti i aktivnosti u kojima postoji mogućnost pada – smatra Nikolina.

AKO SI TRUDNA – NISI BOLESNA

Trudnoća nije bolest i isprike ne vrijede. Zaključak je to do kojega smo došli nakon razgovora sa simpatičnom fitness instruktoricom i prije svega iznimno brižnom majkom. Iako je mali broj žena koje će redovito vježbati zbog straha za zdravlje svog nerođenog djeteta, nadamo se da smo vas savjetima Nikoline Mihić, majke i fizički aktivne žene, barem malo razriješili nedoumica po tom pitanju. Jer, uz pravilnu prehranu, vježbe i zdravo okruženje, ako za to postoje mogućnosti, rezultati mogu biti očaravajući i nevjerojatno pozitivni, baš kao i trenutak kada majka po prvi puta primi svoje maleno, a tako čarobno biće.

(www.icv.hr, R.Pranjić)