Tomislav Tolušić: Prvi puta od ulaska u EU raspisujemo natječaj isključivo za sektor biljne proizvodnje

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi natječaj iz mjere 4 Programa ruralnog razvoja za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Prvi puta od ulaska u EU raspisujemo natječaj isključivo za sektor biljne proizvodnje iz mjere 4 Programa ruralnog razvoja RH. Za natječaj smo osigurali 360 milijuna kuna za podizanje konkurentnosti i stvaranja dodane vrijednosti u biljnoj proizvodnji. Ovim sredstvima financirat ćemo mehanizaciju, opremu te skladišta za ratarske kulture, podizanje novih vinograda, proizvodnju industrijskog bilja (poput duhana, uljane repice, suncokreta, soje), proizvodnju ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja te cvijeća i ukrasnog bilja – izjavio je ministar Tomislav Tolušić.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 360.000.000,00 kuna od čega:

– 200.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor ratarstva

– 70.000.000,00 kuna za ulaganja u proizvodnju šećerne repe

– 70.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor vinogradarstva

– 20.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor cvijeća i ukrasnog bilja.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, a prihvatljivi su projekti za ulaganja u sektor ratarstva (uključujući industrijsko, ljekovito, začinsko i aromatično bilje), sektor vinogradarstva te u sektor cvijeća i ukrasnog bilja.

Prijave na Natječaj počinju se zaprimati mjesec dana od danas kako bi svi potencijalni prijavitelji na vrijeme stigli pripremiti dokumentaciju. Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze. Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 16. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 15. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 16. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Detaljnije možete pogledati ovdje.

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, organiziraju prvu radionicu u nizu za potencijalne korisnike ovog Natječaja koja će se održati u srijedu, 21. veljače, u 12 sati u Županijskoj komori Osijek, na adresi Europske avenije 13. Prijave na radionicu ispunjavaju se putem prijavnog obrasca. (www.mps.hr)