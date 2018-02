Učenici Tehničke škole Virovitica za Valentinovo posjetili Kaposvári SZC Dráva Völgye srednju školu iz Barcsa

Na Valentinovo, učenici prvog, drugog i trećeg razreda medicinskog i elektro usmjerenja, posjetili su svoje kolege iz Barcsa kako bi uveličali priredbu povodom Valentinova. U bogatom program punom glume, pjesme, plesa i zabave sudjelovali su i učenici Tehničke škole, koji su odlučili svoje kolege počastiti romantičnom pjesmom Someone like you. Pjesmu je otpjevala Lucija Kiš, učenica 1. razreda smjer medicinska sestra/tehničar opće njege, dok su gitare svirali profesor Luka Mlinarić i Manuel Kolak, učenik 3. razreda smjer elektrotehničar. Nakon službenog dijela programa, uslijedio je onaj još zabavniji – karaoke.

Domaćini su pjevali pjesme na hrvatskom, dok su učenici iz Tehničke škole pjevali pjesme mađarskih izvođača. Osim na mađarskom i hrvatskom, glasno se pjevalo i na njemačkom te engleskom jeziku. Učenicima su se rado pridružili i nastavnici. Smijeha i zabave nije manjkalo, a suradnja dviju škola se nastavlja i dalje kroz zajednički EU projekt ”Zaboravljene šumske voćkarice”. (www.icv.hr, gt)