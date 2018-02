Utrka „Tour of Croatia“ proći će kroz Park prirode Papuk

“Tour of Croatia”, međunarodno biciklističko natjecanje kroz Hrvatsku čije se prvo izdanje održalo 2015. godine ove se godine vozi na trasi dugoj više od 1000 kilometara duž jadranske obale, Istre i unutrašnjosti zemlje, a podijeljena je u 6 etapa. Utrka „Tour of Croatia“ bit će održana od 17. do 22. travnja, a unapređenje u novu kategoriju znači da do 75 posto prijavljenih timova može biti iz najvišeg ranga UCI WorldTeams. Već su prethodnih godina na hrvatskim cestama vozile svjetske biciklističke mega-zvijezde, a od iduće godine će njihov broj biti i još veći.

Tour of Croatia predstavlja prevrijedan nacionalni projekt, što je prepoznao i Park Prirode Papuk, koji je predložio promjenu rute, koja sada prolazi kroz Park, odnosno kroz gorske dijelove Slavonije. Dio prve etape, dionica Kutjevo – Orahovica, koja je dio samog Parka, predstavlja najatraktivniju dionicu kako za natjecatelje tako i za gledatelje.

„Ponosni smo što će po prvi put međunarodna biciklistička utrka „Tour of Croatia“ proći kroz Park prirode Papuk, gdje će svjetski biciklistički timovi, biciklističke mega zvijezde dati će tako izniman doprinos promociji našeg kraja, naše Slavonije… Kadrovi prirodnih ljepota Jankovca, Papuka, ali i Našica, Kutjevačkog vinogorja, Orahovice, Čačinaca, Slatine, Virovitice bit će gledani u gotovo 200 zemalja. Uz činjenicu da se radi o jednom od najznačajnijih sportskih događaja godine, Tour of Croatia je po ocjenama mnogih i najljepša turistička razglednica koju Hrvatska šalje u svijet.” – rekao je Alen Jurenac, ravnatelj JU Park prirode Papuk.

Vladimir Miholjević, sportski i tehnički direktor tvrtke Top Sports Events, organizator Tour of Croatia također je presretan uključenjem ovog dijela Hrvatske u utrku:

– Trasirajući ovogodišnji Tour of Croatia osjećali smo se povlašteno kada smo i sami otkrili prirodne dragulje širom Republike Hrvatske. Svakako je jedno od najvećih otkrića predstavljao Park prirode Papuk, u kojem se cijeli organizacijski tim po prvi puta našao. Vjerujemo da većina Hrvata nije do sada upoznala ljepotu Papuka. Iznimno se veselimo da ćemo putem ovogodišnjeg Tour of Croatia u hrvatske domove, ali i u domove širom svijeta donijeti kadrove s Papuka i drugih, zanosno lijepih lokacija širom Republike Hrvatske. Ruta Tour of Croatia 2018. obuhvaća direktno ili dotiče 10 parkova prirode i nacionalnih parkova.“ – rekao je Miholjević. (www.icv.hr, vg, foto: TourOfCroatia.com)