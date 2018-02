VELIKO ISTRAŽIVANJE VIROVITIČKOG LISTA O NASILJU MEĐU DJECOM I MLADIMA NA INTERNETU (2): Njihove priče: žive na društvenim mrežama, komuniciraju s prostitutkama i osvećuju se postovima

Nasilje i zlostavljanje putem interneta tema je o kojoj se mnogo govori, ali o stvarnom stanju malo zna. Virovitički list odlučio je stoga provesti istraživanje o tome što govore i kako se ponašaju naša djeca i mladi na internetu te kakve to posljedice donosi. S tim u vezi kontaktirali smo stručnjake, škole, savjetnike, ali i djecu i mlade, kojima smo postavili konkretna pitanja o toj vrućoj temi. Ujedno, istražili smo i sadržaj koji djeca i mladi javno objavljuju na internetu te pitali nadležne službe kako rješavaju situacije koje su se otele kontroli. Naše istraživanje objavit ćemo u tri zasebne cjeline. Ovaj put donosimo vam drugi dio, nastavak našeg istraživanja.

Pregledali smo društvene mreže, postove, tweetove, objave na Instagramu, razgovarali s djecom i mladima. Postove koristimo u izvornom obliku kako bismo upozorili na vulgarnost kojom se djeca i mladi koriste u komunikaciji. Kao redakcija pritom se ograđujemo od svakog oblika nasilja, govora mržnje i neprimjerenog govora u medijima. Cilj nam je ukazati na našu virtualnu stvarnost kojoj može pristupiti svaka informatički pismena osoba.

Sva imena naših sugovornika u ovoj priči su izmišljena kako bismo maksimalno zaštitili njihov identitet.

Pecaju komentare i snimaju izlaske

Većina djece danas mobitele aktivno počinju koristiti već u četvrtom razredu osnovne škole. Aktivni su na grupama u okviru komunikacijskih platformi poput Messengera, Vibera, WhatsAppa i drugih. Dogovaraju druženje, rođendane, komentiraju što je bilo u školi, ali stvaraju i grupe koje se popularno nazivaju hejterskima.

– Imamo grupu koja mrzi nekog u razredu ili društvu – kaže nam jedan sugovornik. – Tamo napišemo što mislimo o njemu. Debeo si, glup si ili smrdiš. Nemaš pojma o nogometu. Jadne su ti tenisice. Osoba ponekad ni ne zna da pišemo o njoj jer je ne dodamo u grupu. Ponekad se svi posvađamo, a dođe i do tučnjave u školi. Upletu se ponekad i roditelji pa bude cijeli cirkus. No svi to u školi rade, to je sada tako – rekao nam je Luka, jedan od učenika nižih razreda.

Devetogodišnjaci i desetogodišnjaci nalaze se i na meti oglasa, reklama i nemoralnih ponuda. Nedovoljno informirani da zaštite vlastitu privatnost prilikom boravka na internetu, nailaze na filmove, fotografije i ponude seksualnog sadržaja.

Najveće hrvatsko istraživanje, koje je na 1017 djece i mladih u dobi od 9 do 17 godina i njihovih roditelja proveo tim EU Kids Online tim Hrvatska u studenom i prosincu prošle godine, pokazalo je kako gotovo 2/3 djece u dobi od 9 do 17 godina na internetu u proteklih godinu dana vidjelo seksualne fotografije ili film gole osobe, a da im nije bila namjera vidjeti ih.

Naši mladi sugovornici ističu kako su i sami znali dobivati „ponude kurvi“ – riječ je o tzv. pop-up reklami koja im se automatski pojavila negdje na ekranu, a oni su je zabunom kliknuli. Kad imaš deset godina i odjednom vidiš gole grudi i netko ti kaže: „Maco, hoćeš se igrati“, definitivno je riječ o nečemu čime ćeš se pohvaliti vršnjacima. U stvarnosti, dijete će nakon tog uplašeno ugasit računalo.

LOV U MUTNOM

Već u petom razredu djeca počinju pokazivati prve znakove ovisnosti o postovima, klikovima i lajkovima te graditi svoje mjesto u virtualnom društvu. Statusi se provjeravaju već pod nastavom jer ne mogu izdržati ni 45 minuta bez mobitela. Ako nije moguće drugačije, odlazi se na toalet, pod isprikom nužde.

U sedmom i osmom razredu otprilike počinje i slanje razgolićenih fotografija svojim dečkima ili djevojkama putem komunikacijskih platformi. Fotografiraju se i izlasci, uz sve ekscese koji ih prate. Mladi snimaju i spolne odnose, ali ti su slučajevi zaista rijetkost. Često te situacije izmaknu kontroli jer sadržaj dospije u ruke većem broju ljudi ili roditeljima te nastaje kaos koji rješavaju roditelji, škole, policija. Na društvenim mrežama situacija je tek nešto blaža – djevojke već u šestom razredu počinju „lov u mutnom“. Uske traperice, minijaturne majice ili haljine, cipele s visokom petom, definirane obrve, ‘ispeglana’ kosa i šminka – tek informacija na društvenoj mreži sugerira da je riječ o djevojčici od 14 godina koja kaže: „Mišljenja – inbox“. „Pecaš, ha“, pita je jedan od 240 pratitelja kojemu je zadatak da ocijeni njen izgled i ponekad joj da ‘ponudu’.

– Ne radim ništa loše. Osjećam se dobro kada mi pišu da dobro izgledam. Znam kad mi nešto dobro stoji. Ima raznih komentara. Želim te. Najbolja dosad. Koje cice. Dupe ti je zakon. Godi mi kada mi to pišu dečki, ali najviše vjerujem frendicama. Nisam glupa da pristanem na ništa više – uvjerava nas mlada Lana. Upravo takvi postovi često mutiraju u lavinu osude, hejterskih grupa i situacije koja izmakne kontroli.

„Jebi drolje, puši kurac…“, komentar je uz fotografiju osnovnoškolke na jednom profilu. „Koji si ti pizdek, prava pederčina“, glasi jedan komentara na ‘selfi’ koji je postavio jedan osnovac prije subotnjeg izlaska, a „pohvalio ga je“ – prijatelj iz razreda. U deset navečer je to fora, no u što će se to izroditi do jutra, mladi će tek otkriti. (www.icv.hr, mlo)