VIDEO: Vesna Bedeković – Obrazovni sustav mora se moći prilagoditi potrebama tržišta

Na temu strukovnog obrazovanja u emisiji za Večernji TV govorili su Vesna Bedeković, predsjednica saborskog Odbora za obrazovanje, Vlado Prskalo, pomoćnik ministrice za strukovno obrazovanje te Božo Pavičin, predstavnik HGK za obrazovanje.

Pomoćnik ministrice za strukovno obrazovanje Vlado Prskalo najavio je uvođenje pilot-projekata dualnog obrazovanja. – Posljednjih godina uviđa se važnost strukovnog obrazovanja. To se ne može napraviti preko noći, ali smo se povezali sa svim dionicima. Svi segmenti društva bit će uključeni u stvaranje boljeg i kvalitetnijeg strukovnog obrazovanja. Mislim da nam je svima zajednički cilj kvalitetna radna snaga i povezivanje škola s tržištem rada. Ove godine planiramo uvesti prve pilot-projekte dualnog obrazovanja. To se pokušalo još 2013. godine, no nije polučilo rezultate, kazao je Vlado Prskalo.

Božo Pavičin, predstavnik HGK za obrazovanje, naglasio je da njihovi prijedlozi izmjene zakona nisu prihvaćeni pa se nada da će uz pilot-projekt uspjeti krenuti s dualnim obrazovanjem 1. rujna. – Krenuli smo s inicijativom uvođenja dualnog obrazovanja. Već smo razgovarali s troje ministara, prije dvije godine napravili smo model, no nitko nije s nama razgovarao kako treba. Nije bilo jednostavno zbog toga što su se u kratkom vremenu izmijenila tri različita ministra pa je zatim stigla sadašnja ministrica. Predlagali smo da se u zakon stavi uvođenje dualnog obrazovanja, a ono se uvodi prije svega kroz kurikulum. Predlagali smo da se to uvede promjenom zakona. Nažalost, to nije prihvaćeno uz određena obrazloženja Ministarstva. Što se nas tiče, bilo bi nam mnogo draže da je to tada prihvaćeno, ali napokon krećemo 1. rujna s pilot-projektom da to pokušamo uvesti – rekao je Božo Pavičin.

Vesna Bedeković, predsjednica saborskog Odbora za obrazovanje, smatra da se mora mijenjati paradigma i svijest te privući učenike u strukovne škole. – Mislim da je ovdje jako bitno istaknuti i pojam svrhovitosti strukovnog obrazovanja. Kad gledamo tržište rada koje je suočeno s globalnim promjenama, vrlo je turbulentno i moramo znati i moći prepoznati njegove potrebe. Obrazovni sustav mora se moći prilagoditi potrebama tržištima rada. Mi možemo staviti sto rečenica na papir, ali ako to nismo u stanju provesti u praksi, onda ništa od toga. Ključan je čovjek. Mi moramo mijenjati paradigmu! Moramo vratiti dignitet strukovnom obrazovanju i privući veći broj učenika koji će istog trenutka pri završetku obrazovanja moći stupiti na tržište i zarađivati za život. Moramo moći srediti sustav da naš program dualnog obrazovanja bude primjenjiv. Kako ćemo učenika naučiti raditi ako mu ne damo da starta u stvarnom okruženju kod poslodavca – pita se Vesna Bedeković.

Dodala je da "moramo shvatiti da ne radimo kurikulum zbog učitelja i da bi oni zadržali svoje pozicije, nego zbog učenika i tržišta rada. Potražnju i plaće uvjetuje jedino gospodarstvo. Da bi se sve promijenilo, treba proći proces koji traje, nužno mijenjati paradigmu i sklopove u glavi te raditi na privlačenju mladih ljudi u strukovna zanimanja. To je i jako bitna demografska mjera", smatra Bedeković. – Ja sam poznavao sve dosadašnje ministre. A ministrica Divjak jedna je od inovativnih ministrica. Odmah me poslala u Bavarsku da vidim kako rade njihovi centri kompetentnosti. Znamo da ćemo ova sredstva koja nam stoje na raspolaganju, ako budemo podržani u Saboru, uložiti u strukovne škole. One će sto posto biti napravljene prema potrebama tržišta. Maksimalno ćemo se povezati s gospodarstvom. Što će biti za pet godina? Duboko vjerujem da ćemo uspjeti. Škole moraju funkcionirati tako da rad koji plasiraju na tržište bude plaćen. Moj doktorat nije vrijedan ako nema potražnje na tržištu. Tržište će reći jesu li vaši radnici dobri – rekao je Vlado Prskalo.