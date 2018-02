VIROVITIČKA GLUMICA U DOKUMENTARNOM FILMU UTJELOVILA EVU SCHWARZ: Blanka Bart briljirala u ulozi čakovečke Židovke koja je preživjela logor…

Uz uspješnu karijeru kazališne glumice Virovitičanka Blanka Bart je prije nešto više od deset godina započela i onu filmsku. Njena prva takva uloga bila je u filmu „Holding“, za koji je redatelj Tomislav Radić Žiro želio relativno nepoznate glumce te ih je došao tražiti u Viroviticu. Cijeli tadašnji ansambl dobio je svoju priliku, koju minutu u filmu ili seriji, a Draško Zidar imao je drugu glavnu mušku ulogu. Sljedeća Blankina uloga bila je u poznatoj seriji „Zauvijek susjedi“, a nakon toga i u dva studentska filma, u kojima je glumila s kolegom Mijom Pavelkom. Radi se o kratkometražnom igranom filmu „Da je kuća dobra i vuk bi je imao“ redateljice Hane Jušić koji je osvojio nagradu za najbolji međunarodni film na 13. izdanju Festivala kratkometražnog filma u Londonu te o filmu „Pomak“ redateljice Paule Skelin.

RAD SA STUDENTIMA

– Prekrasno je raditi sa studentima. Oni te smjeste u svoj stan, hrane te, maze i paze. Predivni su i toliko obožavaju to što rade da ti vrate vjeru u tvoj posao i ljude – istaknula je Blanka Bart o radu na studentskim filmskim ostvarenjima.

Nakon toga nije stala. Uz rad u kazalištu nastavila je s filmskim ulogama te je prošle godine snimila igrani dio u dokumentarnom filmu „Priča Eve Schwarz“, čija je premijera prošlog mjeseca prikazana u Čakovcu, a potom i na HRT-u. Bilo je to jedno novo, ali nezaboravno iskustvo za Blanku Bart, svestranu virovitičku glumicu.

– Bilo mi je pomalo neobično snimati dokumentarac. Cijelo vrijeme sam bila sama u scenama, ali uz odličnu ekipu koja je imala povjerenja u mene – otkrila nam je Blanka prisjećajući se trodnevnog snimanja u zagrebačkom stanu.

Radi se intimnoj ispovijedi čakovečke Židovke iz jedne od najuglednijih židovskih obitelji u Međimurju koja je preživjela logor, živjela u Budimpešti nakon rata te tragala za vlastitim ocem koji je stradao u Auschwitzu. Pregled je to sudbine međimurske židovske zajednice o kojoj će se uskoro snimati i radijska drama te se Blanka nada da će je i tada utjeloviti.

ULOGA U NOVOM FILMU BOBE JELČIĆA

– Kada su montirali film, u montažu je ušla novinarka koja je radila jedan od posljednjih intervjua s gospođom Evom, pogledala je moju snimku i rekla: „Bože, pa kad ste snimili gospođu Schwarz?“ – kaže Blanka, kojoj je to dakako godilo čuti. Kada je novinarka saznala da to nije Eva već Blanka, bila je oduševljena sličnošću izgleda, govora i pokreta tijela, a samim time i glumom naše Blanke.

Uspjeh u Blankinoj glumačkoj karijeri nastavlja se i u novom filmu Bobe Jelčića u kojemu je snimila kratku ulogu prošle godine, a premijerno mu se nadamo ove godine. Ipak, mali ekrani gube bitku protiv kazališnih dasaka.

– Puno mi je draže kazalište jer sam tu odrasla i osjećam se kao kod kuće – kaže, no priznaje da sada voli i film, osobito kada su u pitanju neka kraća snimanja.

– Sada sam se već privikla i na svoj glas i na izgled na malim ekranima, što nije bilo baš lako – našalila se govoreći o angažmanu na filmovima.

(www.icv.hr, Ž. Đaković)