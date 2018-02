Završnica desetog zimskog prvenstva u nogometu za mlađe dobne uzraste U8: No Limit uvjerljivo prvi

U sportskoj dvorani osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić u Virovitici završeno je deseto zimsko prvenstvo za mlađe dobne uzraste u uzrastu U 8.

Postignuti su rezultati:

Virovitica I. – Virovitica II. 4:1

No Limit – Slatina 2:1

Pitomača – Papuk 0:3

No Limit – Virovitica I. 3:0

Pitomača – Virovitica II. 5:1

Papuk – Slatina 4:2

Virovitica I. – Pitomača 4:6

No Limit – Papuk 3:0

Virovitica II. – Slatina 0:5

Virovitica I. – Papuk 0:2

No Limit – Virovitica II. 4:0

Slatina – Pitomača 1:1

Virovitica II.- Papuk 0:8

Slatina – Virovitica I. 2:2

No Limit – Pitomača 6:0.

Prvo mjesto zauzeo je No Limit, drugi je Papuk iz Orahovice, treća je Slatina, četvrta Pitomača, peta Virovitica I. i šesta Virovitica II. u nedjelju 25.veljače igra se završnica u uzrastu U 12 također u sportskoj dvorani osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić. (www.icv.hr, mš)