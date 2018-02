Željko Iharoš: Nikoga nisam prisiljavao na cijepljenje niti prijetio otkazom

Na portalu Virovitica.net u utorak, 20. veljače, objavljen je članak pod naslovom „Direktor Iharoš radnicima Flore prijeti otkazom jer su se odbili cijepiti protiv gripe“, autora Ivana Žade. U istom se navodi kako je direktor virovitičke komunalne tvrtke Flora Vtc Željko Iharoš u studenom prošle godine donio odluku da će tvrtka radnicima platiti cijepljenje protiv virusa gripe te kako je svaki radnik dužan prihvatiti cijepljenje, a izuzeti su samo oni radnici koji prilože liječničku potvrdu koja bi dokazala da se ne smiju cijepiti ili da su već cijepljeni. Nadalje, u članku stoji kako se pozivu nije odazvalo nekoliko radnika te se istima navodno prijeti otkazom zbog „neposluha“.

Na članak navedenog autora reagirao je direktor Flora Vtc Željko Iharoš naglasivši kako nikoga nije prisiljavao na cijepljenje te isto tako nikome nije prijetio otkazom u slučaju da se ne cijepi.

– Nije mi bila namjera nikoga uvrijediti niti povrijediti. Namjera mi je bila, kao društveno odgovornom poslodavcu na čelu tvrtke koja posluje po međunarodnim ISO standardima kvalitete, preventivno djelovati na očuvanju zdravlja zaposlenika s obzirom na najave i procjene epidemioloških stručnjaka i time osigurati cjelovito funkcioniranje tvrtke i ispunjenje svih ugovorenih i zakonom propisanih obaveza koje kao specifična tvrtka imamo, a te obaveze nisu male, ističe Željko Iharoš.

Prema riječima direktora Iharoša, na cijepljenje temeljem ove inicijative dragovoljno i bez prisile odazvalo se 90 % zaposlenika koji su se cijepili, a njih svega 10% se nije cijepilo.

– Od tih 10% svi su, osim dvije zaposlenice, donijeli liječničke potvrde da se iz određenih razloga ne mogu cijepiti. Jednino se te dvije zaposlenice, iz inata ili nečeg drugog nisu cijepile niti su donijele liječniče potvrde, što je njihovo pravo. Ujedno zahvaljujem svima koji su se odazvali cijepljenju jer su time pokazali da su društveno odgovorni i ozbiljni ljudi, rekao je Iharoš komentirajući kako je cilj članka nanijeti štetu tvrtki Flora VTC i njemu osobno.

– Prije otprilike dva do tri tjedna u tvrtki sam primio dopis (zahtjev) koji je potpisao autor spomenutog članka, a u kojem me on jedan od organizatora novinarskog događanja u gradu traži da s 5.000 kuna financiram isti. Ja sam zahtjev odbio iz razloga što kao hrvatski branitelj, dragovoljac i domoljub ne podržavam dodjeljivanje nagrada pojedincima koji koriste medije za javno omalovažavanje hrvatske države, naroda i Domovinskog rata, rekao je Željko Iharoš dodavši kako mu stoga ovo izgleda kao situacija: ako mi daš novce pisat ću lijepo o tebi, a u protivnom ću te ocrniti.

– Odgovorno tvrdim da je tvrtka Flora dobra tvrtka u kojoj se vodi briga o zaposlenicima. Društveno smo odgovorni za što smo i višestruko nagrađivani od strane strukovnih i neovisnih institucija. Osim ovog cijepljenja, mi redovno provodimo i cijepljenja protiv krpelja, tetanusa, tuberkuloze i svega ostalog što može ugrozit zdravlje zaposlenika i spriječiti izvršenje ugovorenih i zakonom propisanih obaveza i sve to besplatno za zaposlenike. To sve može potvrditi i sindikat Flore s kojim imamo dobru i korektnu suradnju. Moje mišljenje je da ovaj članak gore spomenutog autora nije napisan iz navedenih razloga, već s ciljem da se tvrtka Flora, koja je inače jako uspješna u ovim teškim vremenima, pokaže kao „tvrtka slučaj“ koji se temelji na osobnim frustracijama pojedinaca, a i samog autora članka, rekao je Željko Iharoš istaknuvši kao direktor javnog poduzeća da u ovim teškim vremenima djelatnici Flore mogu biti zadovoljni, a većina i je zadovoljna, jer imaju plaće koje su iznad prosjeka mnogih tvrtki u gradu. (flora-vtc.hr, foto: arhiva ICV)