Zima polako popušta: Do kraja tjedna povremen snijeg, temperature u laganom porastu, idući tjedan osjetno toplije

Prognoza vremena koja slijedi napravljena je na temelju trenutnog izlaznog numeričkog prognostičkog modela ECMWF. Promjene trenutnog analiziranog prognostičkog modela su izgledne. Do kraja tjedna očekujemo postupan porast temperature zraka. Vremenski uvjeti odgovarat će dobu godine. Tijekom četvrtka i petka očekujemo povremen snijeg. A od petka su izgledne mješovite oborine, pa i ledena kiša mjestimice. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu sumaglicu ili maglu. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -20°C tijekom četvrtka do -3°C tijekom nedjelje. Najviše dnevne od -7°C tijekom četvrtka do 4°C ili koji stupanj više tijekom nedjelje. Vjetar slab do umjeren. Tijekom četvrtka i petka sjevernih smjerova. Tijekom subote i nedjelje u okretanju na južne smjerove.

Idući tjedan osjetno toplije, zima polako popušta

Povremene oborine očekujemo tijekom tjedna. Oborine će biti u obliku kiše.Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu sumaglicu ili maglu. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -2°C tijekom ponedjeljka do 4°C ili koji stupanj više sredinom tjedna. Najviše dnevne od 4°C do 13°C ili koji stupanj više sredinom tjedna. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Sredinom tjedna u jačanju. UV-indeks nizak. (www.icv.hr; Kristijan Paljar)