Zimsko prvenstvo U12: Slatina vodeća nakon prvog dijela

U sportskoj dvorani Tehničke škole u Virovitici odigran je prvi dio desetog zimskog prvenstva za mlađe uzrasne kategorije u uzrastu U 12.

Rezultati:

No Limit – Sokol 4:0

Virovitica – Rezovac 1:1

Slatina I. – Slatina II. 2:0

Pitomača – Suhopolje 8:1

No Limit – Virovitica 1:0

Rezovac – Slatina I: 0:7

Slatina II. – Pitomača 1:0

Sokol – Suhopolje 2:3

No Limit- Slatina I. 0:0

Virovitica – Sokol 3:0

Pitomača – Rezovac 3:0

Suhopolje – Slatina II. 4:1

Virovitica- Slatina I. 3:4

No Limit- Pitomača 0:2

Rezovac- Suhopolje 0:4

Sokol- Slatina II. 0:4

Nakon prvog dijela vodeća je Slatina I, s deset bodova, drugo je Suhopolje i treća Pitomača imaju po devet bodova, četvrti je No Limit sa sedam, peta Slatina II. sa šest, šesta Virovitica s četiri, sedmi Rezovac s jednim i osmi Sokol bez bodova. (www.icv.hr, mš)