2. Pitomača open u powerliftingu i bench pressu: Sedam zlata za Viroviticu i šest za Maksimum iz Pitomače

U sportskoj dvorani Osnovne škole Petra Preradovića u Pitomači u subotu i nedjelju u organizaciji pitomačkog Powerlifting kluba Maksimum održan je 2. Pitomača open u powerliftingu i bench pressu. Prvog dana održano je natjecanje u powerliftingu, a drugog u bench pressu. Naši natjecatelji postigli su odlične rezultate:

POWERLIFTING

Powerlifting klub Virovitica

Danijel Škopec kategorija 120+kg – 1. mjesto

Milena Đurđevič kategorija do 72 . 1.mjesto

Izidora Popović kategorija do 63 kg – 3. mjesto

Sara Hegediš kategorija do 47 kg – 1. mjesto

Powerlifting klub Maksimum Pitomača

Lara Popov kategorija do 63 kg – 1. mjesto

Polona Veršec kategorija do 52 kg – 1. mjesto

Nikolina Bestić kategorija do 57 kg – 1. mjesto

Lana Dugojević kategorija do 72 kg – 1. mjesto

Matej Mažar kategorija do 74 kg – 1. mjesto

Dario Zelenbrz kategorija do 83 kg – 2. mjesto

Dino Jakelić kategorija do 83 kg – 2. mjesto

Goran Dugojević kategorija do 105 kg – 2. mjesto

BENCH PRESS

Powerlifting klub Virovitica

Dražen Moslavac kategorija do 93 kg – 1. mjesto

Bernard Vedriš kategorija do 74 kg – 1. mjesto

Milena Đurđevič kategorija do 72 kg – 1. mjesto

Izidora Popovic kategorija do 63 kg – 1. mjesto

Sara Hegediš kategorija do 47 kg – 1. mjesto

Powerlifting klub Maksimum Pitomača

Borna Belić kategorija do 105 kg – 3. mjesto

Kristijan Matković kategorija do 105 kg – 1. mjesto

(www.icv.hr, mš)