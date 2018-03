“BUDIMO ZAJEDNO”: Osmijeh na licu hrabrih mališana oboljelih od malignih bolesti

Djetinjstvo svakog djeteta trebalo bi biti lijepo i bezbrižno, no ova djeca dobila su težak zadatak, boriti se protiv malignih bolesti. Njihovo uskrsno vrijeme ove godine Liga protiv raka Virovitičko-podravske županije odlučila je uljepšati kroz akciju „Budimo zajedno“. – S obzirom da je akcija organizirana tjedan dana prije Uskrsa odlučili smo sva prikupljena sredstva namijeniti djeci oboljeloj od malignih bolesti s područja Virovitičko-podravske županije. Prikupljeno je 17 tisuća kuna i nadam se da su im ti pokloni barem malo uljepšali ove uskrsne dane – rekao je Miroslav Venus, dopredsjednik Lige protiv raka VPŽ.

Ovom akcijom uskrsni dani uljepšani su deset mališana, a pokloni su odabrani uz savjetovanje s roditeljima djece. Želje su bile raznovrsne, od laptopa, tableta, mobitela i računala pa sve do psa, šminke i autića na daljinski. Od svih mogućih igrački i uređaja Ema Boljevčan je poželjela psa, odnosno Zolu od koje se ne odvaja. – Smatram da je to nešto što će me veseliti više od svih drugih poklona. Iako je potrebna velika briga za njega, mislim da mi upravo to treba – rekla je Ema, koje se, kako kaže, osjeća super i uživa u društvu mirne i prekrasne Zole. Svatko je mogao poželjeti što hoće, a malena Marija Baltić (7) nije poželjela ništa, htjela je da to bude iznenađenje. – Dobila sam tablet – uzbuđeno je rekla Marija B. – Stari mi se razbio i sad ću ponovno moći igrati igrice i gledati crtiće – dodala je nestrpljivo.

Osmijeh je bio na svim licima mališana pa tako i na licu Magdalene Milković (10) koja je dobila autić na daljinski upravljač i barbi kamp. – Auto sam odabrala jer to volim, isto kao i mama i tata – sramežljivo je rekla Magdalena koja će svoje poklone rado podijeliti i s bratom i sestrom koji također vole ovakve igračke. Nešto malo ozbiljniju „igračku“ poželjela je Marija Šerment (9). Radi se o laptopu kojega ova zadovoljna djevojčica nije ispuštala iz ruku. – Dobila sam laptop. To sam oduvijek željela kako bih mogla imati Viber, igrati igrice kada god poželim pa i kada je brat na računalu – oduševljeno je rekla Marija Š.

Zadovoljstvo se vidjelo i na licu Miroslava Venusa i drugih ljudi koji su sudjelovali u ovoj prekrasnoj priči. -Dječje lice najbolje govori jesmo li pogodili, a njihov osmijeh je najbolja zahvala. Uz sve muke koje su oni i roditelji prolazili i prolaze ovo je bio jedan način da im „navučemo“ osmijeh na lice – zaklučio je M. Venus. Dodjeli je nazočio i zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Darko Žužak, koji je pozdravio djecu i roditelje te zahvalio organizatorima na ovoj plemenitoj akciji. (ww.icv.hr, žđ)