Djelatnici i volonteri GDCK Virovitica i dalje pomažu starijima i nemoćnima koji su zbog snijega zatočeni u svojim domovima

Proteklog mjeseca zbog ekstremnih hladnoća i snijega Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica pokrenulo je 24-satno dežurstvo za grad Viroviticu i okolne općine. Koliko njihova pomoć znači starijima i nemoćnima pokazuje i današnji slučaj kada ih je u pomoć pozvala starica iz naselja Rodin Potok u općini Suhopolje. – Pozvala nas je gospođa Katarina da joj dođemo pomoći jer joj nema tko odbacati snijeg od kuće do glavne cesta, a trebala bi do trgovine – rekao je Dražen Jendrašić djelatnik GDCK-a, koji je uz pomoć kolega i volontera u kratkom vremenu očistio snijeg i tako omogućio starici siguran odlazak do trgovine.

Ovaj slučaj pokazuje koliko nekoliko odvojenih minuta za pomoć starijima može značiti u njihovom životu. Otvorite oči i pogledajte trebaju li vaši susjedi pomoć. Desetak odvojenih minuta za čišćenje snijega, donošenje drva ili namirnica, njima može značiti jako puno, posebice u ovakvim vremenskim uvjetima kad su nerijetko zbog snijega zatočeni u vlastitim kućama.

(www.icv.hr, ml; foto: GDCK Virovitica)