FOTO: Najuspješnijim proizvođačima dodijeljena priznanja „Zlatna repa“

Proizvođačima šećerne repe koji su u 2017. godini ostvarili najbolje prinose i najbolju digestiju te dugogodišnjim poslovnim partnerima tvornica šećera Viro iz Virovitice i Sladorana iz Županje dodijeljena su priznanja „Zlatna repa“.

Viro tvornica šećera dodijelila je 6 priznanja. Tvrtka Belje d.o.o. dobitnik je priznanja „Zlatna repa“ u kategoriji proizvođača sa zemljištem većim od tisuću hektara. U kategoriji proizvođača sa zemljištem od 100 do 500 hektara nagrađena je tvrtka DIBA iz Suhopolja, a u kategoriji proizvođača sa zemljištem od 50 do 100 hektara PP Lipik. Šandor Sabo nagrađen je u kategoriji proizvođača sa zemljištem od 20 do 50 hektara, a u kategoriji proizvođača sa zemljištem od 10 do 20 hektara Dubravka Vukoja. „Zlatna repa“ za zemljište do 10 hektara pripala je Josipu Sinkoviću. Priznanje za uspješnu dugogodišnju poslovnu suradnju dodijeljeno je dvjema tvrtkama iz Mađarske i Slovenije.

Sladorana je priznanjem „Zlatna repa“ nagradila 6 kooperanata i poslovnih partnera. Tvrtka Vupik d.d. iz Vukovara proglašena je najboljom u kategoriji proizvođača šećerne repe sa zemljištem većim od 1000 hektara, PP Lovas najbolji je u kategoriji 100 do 500 hektara, a u kategoriji proizvođača sa zemljištem od 50 do 100 hektara „Zlatna repa“ dodijeljena je Anti Zrno. Najbolji proizvođač šećerne repe u kategoriji od 20 do 50 hektara je Nikola Bura, Branislav Milovanović dobio je priznanje u kategoriji proizvođača od 10 do 20 hektara, a Branko Kukić dobitnik je u kategoriji proizvođača sa zemljištem do 10 hektara.

Priznanje im je uručio predsjednik Uprave Vira Željko Zadro istaknuvši da ove dvije šećerane imaju ukupno oko 750 kooperanata u Hrvatskoj, Mađarskoj i Sloveniji, a samo u VIRO grupi očekuje se 12.000 hektara zasijanih pod repom. Cijena repe je 230 kuna po toni repe.

Svečanost na kojoj je sudjelovao i virovitičko-podravski župan Igor Andrović uveličao je i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, koji je proizvođačima šećerne repe tom prigodom obećao punu potporu Ministarstva poljoprivrede. (www.icv.hr, bs, foto: Matija R.)