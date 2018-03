FOTO: Sudionici ultramaratona ”Od velikog do malog Vukovara” dočekani u Slatini

Jučer je u 21.00 sati od Križa svim žrtvama za slobodnu Hrvatsku u Vukovaru započelo 330 kilometara dugi memorijalni ultramaraton ”Od velikog do malog Vukovara”, odnosno od Vukovara do Sunje. Ultramaratonici njime simbolično spajaju Vukovar i Sunju, dva herojska mjesta koja su do temelja uništena u Domovinskom ratu.

Sudionici ultramaratona, među kojima i članovi Udruge maratonaca Virovitičko-podravske županije ”Glasnici istine”, danas su u 14.30 sati stigli u Slatinu gdje su ih u Parku 136. slatinske brigade dočekali predstavnici i članovi udruga proisteklih iz Domovinskog rata, predstavnici Grada Slatine i građani, te su svi zajedno odali počast paljenjem svijeća kod Spomen obilježja poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. Zajedničku molitvu za sve poginule hrvatske branitelje predvodio je vlč. Dragan Hrgić.

Na dočeku nekoliko je riječi o istrčanoj ruti rekao predsjednik Udruge maratonaca VPŽ ”Glasnici istine” Pavo Tutenov.

– Prvu rutu od Vukovara do Našica, po izrazito lošim vremenskim uvjetima, trčali su članovi Sportsko rekreacijskog kluba ”Baraberi” iz Belišća. Ulaskom na našu županiju priključili smo se i mi ”Glasnici istine”, a rutu od Slatine do Cabune trčati će članovi Udruge Motiv. Od Cabune do Suhopolja trčati će rekreativci grada Našica, a od Suhopolja do izlaska iz Virovitice će trčati virovitički rekreativci – rekao je Tutenov.

Sudionicima ovog ultramaratona Udruga HVIDR-a Slatina pripremila je okrjepu u svojim prostorijama, gdje su se maratonci malo i odmorili.

Organizatori ovog ultramaratona su: Udruga maratonaca Virovitičko-podravske županije ”Glasnici istine”, Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a VPŽ, Extreme team Baraberi Belišće, Udruga maratonaca Sisačko-moslavačke županije ”Heroji ne umiru”, rekreativci grada Našica predvođeni Tomislavom Gallom na čiju je inicijativu i pokrenuta organizacija ovog ultramaratona. Uz Virovitičko-podravsku županiju, podršku ovom događaju, između ostalih, dali su Grad Vukovar, Općina Sunja, Grad Virovitica, Grad Slatina i Grad Orahovica. (www.icv.hr, ADF)