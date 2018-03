Hrvatska demokratska zajednica Orahovica proslavila 28. obljetnicu

U nazočnosti predsjednika Županijske organizacije Hrvatske demokratske zajednice Virovitičko-podravske županije, saborskog zastupnika Josipa Đakića, pomoćnika ministra hrvatskih branitelja Nenada Križića, zamjenika župana VPŽ Marija Klementa i Darka Žužaka, predsjednika Kluba utemeljitelja HDZ-a ”dr. Franjo Tuđman” VPŽ Marka Teskere, predstavnika općinskih organizacija HDZ-a i načelnika općine te mnoštvo stranačkih pripadnika i simpatizera, u punom hotelu Dukat, održana je 28. Obljetnica HDZ-a Orahovica.

Obljetnicu je otvorio domaćin, predsjednik GO HDZ Orahovica Saša Rister zahvalivši se utemeljiteljima HDZ-a koji su pokrenuli stranku u najtežim vremenima te se u nastavku dotakao aktualnog stanja u stranici gradu Orahovici:

– Moram prije svega naglasiti da je HDZ u Orahovici stvorio niz vrijednosti na koje građani Orahovice mogu biti ponosni. Prije svega tu je stavljanje Orahovice na sveučilišnu kartu Hrvatske, otvaranje preddiplomskog i diplomskog studija fizioterapije, potom izgradnja prvog modernog gradskog trga, uređenje kompleksa Jezero i niz drugih projekata, a pred nama je uz vodstvo Županije i izgradnja Poduzetničkog inkubatora u Orahovici. Istina je, danas smo u gradu opozicija, ali obećavam našim građanima da ćemo biti konstruktivni u radu gradskog vijeća i budno motriti svaki krivi korak vladajuće koalicije i ukazivati na sve nepravilnosti koje naprave, a sve u cilju boljitka naših građana. Jedan od temeljnih ciljeva našeg Odbora je osnažiti Mladež jer jaka i složna mladež je temelj snažne stranke. Moramo biti jaki jer evo prošlo je gotovo godinu dana od dolaska nove gradske vlasti koja nije napravila neke velike pomake, jedino što nas pokušavaju na sve moguće načine diskreditirati, omalovažiti i isključiti iz javnog života grada. To nećemo i ne smijemo dozvoliti, držimo se zajedno jer samo zajedno možemo vratiti Orahovicu na pravi put – rekao je Rister.

Zamjenik župana VPŽ Darko Žužak istaknuo je nekoliko županijskih projekata važnih za grad Orahovicu:

– Svakog trena čekamo početak izgradnje poduzetničkog inkubatora, radimo na tome da se nastavi s izgradnjom infrastrukture u poduzetničkoj zoni, projektirana je nova srednja škola u Orahovici koja bi trebala biti izgrađena u blizini postojeće i taj je projekt blizu završne realizacije, ima tu još dosta projekata u kojima se zalažemo i pomažemo koliko možemo građanima Orahovice – rekao je Žužak.

Pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Nenad Križić osvrnuo se na aktualno stanje među hrvatskim braniteljima, posebno na novi zakon o hrvatskim braniteljima:

– Svjedoci smo da ima onih koji su zločesti, koji se kroz portale igraju brojevima i milijunima, a nisu zajedno s nama među ljudima, među braniteljima da uvide probleme. Ono što naše ministarstvo radi je pomaganje hrvatskim braniteljima kada god je to moguće, evo ministar svesrdno na sve načine pomaže braniteljima čije su kuće stradale u Hrvatskoj Kostajnici, uprava za pravno-stambene poslove kojoj sam ja na čelu, radi na jednoj od zadaća, a to je da kroz kredite i poboljšanje uvjeta stanovanja, adaptaciju i uređenje, omogućimo što bolje uvjete braniteljskoj populaciji. U drugoj polovici travnja očekujemo da će našu županiju ponovno posjetiti ministar Medved, obići sva tri naša grada te tada podijeliti jedan kontingent tih kredita, a gdje imamo mogućnost nekome i stan. Tako se pomaže braniteljima, slušajući njih i njihove probleme i uskočiti kada je najpotrebnije. Čast je biti dio ministarskog tima, ali još veća dužnost biti na dispoziciji i služiti onima zbog kojih si tu – rekao je Križić.

Na kraju sve nazočne pozdravio je predsjednik HDZ VPŽ, saborski zastupnik Josip Đakić osvrnuvši se na aktualno političko stanje u Orahovici:

– Moramo znati da je politika umijeće mogućega. U nizu kompromisa koji u političkom svijetu treba učiniti, treba prepoznati kada činiti ustupke, a kada sjeći. Siječe se i ratuje onda kada nisu i kada završe izbori, vuku se potezi i donose odluke u prvoj godini poslije izbora, a poslije se živi kako bi se što više učinilo u programskom smislu, ostvarilo što više projekata, što više napretka, boljitka i blagostanja na cijelom prostoru. Ako se to ne dogodi, ako se prijatelju posvađaju, tada se izgubi vlast, a to se u Orahovici i dogodilo. No, siguran sam da potencijala u vama ima, da pobjednik u vama postoji i da možete izvolijevati svaku pobjedu pa i onu za gradonačelnika i gradsko vijeće. No, morate držati jedno zajedništvo, vrijednosti moraju biti prepoznatljive i ne smiju se izgubiti. Morate biti vjerni stranci, jedinstveni i držati do svakog svog člana i samo tako možemo zajedno doći do ostvarivanja ciljeva. Moraju građani Orahovice uvidjeti što se danas radi, pa nije normalno da vaše komunalno poduzeće danas ima dva direktora, jednog iz Pitomače i drugog iz Gline, dakle to nisu ljudi koji su među vama, koji su od vas i s vama i to nisu ljudi koji su radili i stvarali ovu Orahovicu.

To je tragedija Orahovice, to je ono što se ovom gradu nije smjelo dogoditi i to ne možemo i ne smijemo gradonačelnici nikada oprostiti. Moramo se boriti protiv toga, i zato nemojmo nikada bez obzira na bilo što zapostaviti stranku, budimo jedno jer samo tako možemo stati svemu ovome na kraj. Moram se i ovdje dotaknuti ono zbog čega nas danas prozivaju, a to je istambulska konvencija. Mislim da se digla silna prašina nizašto. Naime, tih 48 članaka je već definirano u našim dosadašnjim zakonima i ta konvencija je samo daljnje osnaženje onoga što već imamo u svojoj zakonskoj zaštiti žena i zaštiti obitelji. Naglašavam da u niti jednom članku nema te rodne ideologije, postoji samo definicija roda, a on definira muško i žensko. Pokušat ćemo izaći iz ovoga na najbolji mogući način kako ne bi bilo raskola u našoj stranci koji novinari pokušavaju iscenirati. Znam da su nas mediji zatrpali svim tim nebitnim stvarima, a bitne su stvari zapravo one koje jamče kako će narod bolje i ljepše živjeti, stvarati pretpostavke za što više radnih mjesta, zaustavljanje iseljenja. To su stvari koje moramo doseći i o njima se danonoćno brinuti – zaključio je Đakić. (HDZ VPŽ)