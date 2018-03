Intervju s povodom: Miran Janečić – HDZ nekad i danas

Predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Slatina, Miran Janečić, u razgovoru povodom proslave 28. obljetnice osnutka stranke osvrnuo se i na trenutnu političku situaciju u Slatini.

– U petak obilježavate 28. Obljetnicu osnutka stranke?

– Da, prošlo je skoro tri desetljeća od kada je osnovana Gradska organizacija HDZ-a Slatina. To su bila teška i nepredvidiva vremena kada su naši utemeljitelji imali dovoljno hrabrosti, snage i ljubavi prema domovini da su riskirali vlastitu egzistenciju, pa čak i život. Hrvatska demokratska zajednica prolazi svoj povijesni hod od svehrvatskog pokreta pod čijim je vodstvom stvorena, obranjena i oslobođena Hrvatska, do danas moderne stranke demokršćanske orijentacije čiji se program temelji na domoljublju i vrijednostima koje su u tradiciji hrvatskog naroda, koja zastupa interese svih društvenih slojeva, te promiče ideju i sustav slobode za svakog i svagdje, promiče vrijednosti Domovinskog rata i prihvaća europske standarde i budućnost Hrvatske vidi u Europi.

– Kakva je razlika između HDZ-a tih 90-tih i danas?

– Tada je trebalo obraniti državu, organizirati ljude i izazovi koji su se tada nametali se bitno razlikuju od današnjih. Grad Slatina se mora snažnije uključiti u pripremu i provedbu projekata koji nas čekaju u periodu narednih nekoliko godina. Potrebno je strateško objedinjavanje glavnih prednosti u jednu cjelinu, prirodno okruženje, poljoprivreda, šumarstvo, gastronomska ponuda, vjerska i kulturna događanja. Želimo mladima dati perspektivu, a našim iskusnijim sugrađanima podršku u njihovom životu u našem gradu. Smatramo da jedini tko može ostvariti pozitivni pomak u Slatini jest HDZ. Stojimo iza svojih riječi i spremni smo naporno raditi za dobrobit našeg grada.

– Kako danas izgleda HDZ grada slatine?

– Budući da smo na prošlim lokalnim izborima izgubili vlast u gradu Slatini smatrali smo da moramo napraviti određeni zaokret i proveli smo izvanredne unutarstranačke izbore. Dobili smo novo vodstvo i osvježili stranku s ljudima koji su do sada imali manje prostora u stranačkom životu. To je rezultiralo s većom zainteresiranošću za rad unutar samog HDZ, a dolaskom novih ljudi osvježili smo i ideje i pristup radu. Posao me naučio da je kriza ujedno i prilika. Prilika za hrabre i odvažne, za one koji imaju znanja i znaju što žele.

– Koliko je članova unutar Gradske organizacije HDZ-a Slatina?

– Gradska organizacija ima oko 1000 članova i što je najvažnije stalno dobivamo nove članove koji se žele uključiti u stranku i mahom se to radi o mladim ljudima.

– Nije li čudno da stranka koja nije na vlasti dobiva novo članstvo?

– Pa, možda i je, ali ako znamo da je HDZ i u županiji i državi na vlasti onda vjerujem da su prepoznali i pozitivne trendove i promjene koje se događaju unutar Gradske organizacije i to vjerojatno motivira i sadašnje i buduće članove na veći angažman.

– Gdje vidite prostor za razvoj i poboljšanje života u gradu Slatini?

– Grad Slatina ima sve geografske, prirodne i kulturno-povijesne preduvjete da postane privlačna destinacija, kako za turizam, tako i za privrednike. Zbog toga je potrebno osmišljavanje bolje turističke ponude. Grad se mora snažnije uključiti u pripremu i provedbu projekata koji se financiraju sredstvima EU. Ne želimo biti samo deklarativni. Želimo se okrenuti budućnosti i ljudima dati konkretne programe kojima ćemo Slatinu učiniti boljim nego što je sada.

– Kako ocjenjujete rad trenutne gradske vlasti?

– Prije svega, očito je da nemaju adekvatne ljudske resurse, pa u mnogo slučajeva za rad gradskih tvrtki i ustanova posežu za rješenjima koja su krajnje upitna. Ako mijenjate ljude koji iza sebe imaju formalnu naobrazbu, iskustvo i rezultate, a postavljate na vitalna mjesta ljude koji ni u kom slučaju to nemaju, onda nemam previše optimizma niti za razvoj, niti za bolje i pozitivnije okruženje. A trenutna gradska vlast čini upravo to, mijenja ravnateljicu Gradske razvojne agencije Slatina u vrijeme pripreme projekata poduzetnicima i poljoprivrednicima, i dovodi u pitanje uspješnost provedbe velikih projekata.

Najviše me zabrinjava to što nam sve mogu oprostiti, ali nikako pripadnost HDZ-u ili aktivno djelovanje članova stranke, a najveći paradoks je to što je veliki broj njih koji su u gradskoj vlasti bio baš član HDZ-a. Kako prolazi vrijeme očito je da od promjena i zajedničkog rada za Slatinu neće biti ništa. Ono što je važno naglasiti je da rokovi za povlačenje sredstava iz EU ističu i ako ne ubrzamo rad i zaposlimo sposobne i mlade ljude, bojim se da nećemo uspjeti ostvariti sve ono što bi mogli napraviti za razvoj grada! Prošlo je gotovo godinu dana i ne vidim ni cilj ni viziju trenutne gradske vlasti, a ni želju za preuzimanjem odgovornosti.

– Koji se trenutno projekti provode?

– Nisam baš upoznat s gradskim projektima zbog apsolutne netransparentnosti gradske vlasti, ali čujem da se govori o stavljanju u funkciju bivše drvne industrije Gaj. Prostor nekadašnjeg Gaja je u vlasništvu više različitih privatnih subjekata, a dio je u vlasništvu države. Da bi se išta pokrenulo, prvo treba nekretnine staviti u posjed, odnosno kupiti. Ne znam da li Grad ima toliko sredstava. Koliko znam EU fondovi za poduzetničku infrastrukturu su potrošeni za ovo programsko razdoblje i mislim da se to ne može isfinancirati bespovratnim sredstvima. Budući da obnašam dužnost predsjednika Županijske skupštine znam da se inicijativom Županije provode energetske obnove škola, sportske dvorane SŠ Marka Marulića, izgradnja e-inkubatora, Hrvatske ceste u planu imaju velik broj zahvata na prometnicama, mislim da je u projektu Aglomeracije Slatina završena izrada projektne dokumentacije.

– Imate li kakvu poruku za kraj?

– U politici kao i u životu, važno je imati cilj i motivaciju, volju za rješavanjem problema, ali čuti i znati slušati naše građane, i, naravno, djelovati! Kao stranka koja ima najjači ljudski potencijal u našem gradu imamo imperativ biti dobro organizirani i biti najjača politička opcija u Slatini – rekao je predsjednik GO HDZ-a Slatina i predsjednik Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije, Miran Janečić. (www.icv.hr, df)