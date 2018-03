Iz drugih medija: Sklopljen i sporazum s braniteljskim zadrugama – Podravka će svu primarnu sirovinu otkupljivati s HR tržišta

Sklopljen je sporazum s braniteljskim zadrugama – Podravka će svu primarnu sirovinu otkupljivati s HR tržišta. Strategija Podravke je da u sljedećih pet godina pokuša svu primarnu sirovinu otkupljivati s domaćeg tržišta. Veliki dio proizvoda otkupljivat će se od braniteljskih zadruga.

Planom proizvodnje i otkupa povrća, voća i žitarica u razdoblju od 2017.-2022. godine vidljivo je da najveća hrvatska prehrambena tvrtka “Podravka” želi u nekoliko godina povećati proizvodnju domaćih poljoprivrednih proizvoda i smanjiti uvoz povrća, voća i žitarica i to u takvim količinama da bi u svojim gotovim proizvodima veći ili gotovo 100 postotni udio imale domaće sirovine. Na tom putu je planirano osnivanje vlastite kooperacije na području cijele Hrvatske i izgradnja sušare za povrće do 2020. godine.

Na koji način Podravka misli ostvariti svoj cilj? Prije svega stručnom podrškom od strane Podravkinih agronoma proizvođačima uz obavljanje analize tla i analize sjemena u Podravkinim laboratorijima, zatim kreditiranjem poljoprivredne proizvodnje u repromaterijalu (sjeme, mineralna gnojiva, zaštitna sredstva, sustavi za navodnjavanje, folija i dr.), a u konačnici direktnim otkupom bez posrednika u vlastitim otkupnim stanicama i to po stimulirajućim cijenama poljoprivrednih proizvoda svojih kooperanata. Ono što je najvažnije i do sada izostajalo, ugovorene otkupne cijene su zajamčene, a svi uvjeti definirani na početku sezone.

Jedan dio svog ambicioznog plana Podravka će pokušati ostvariti uz pomoć poljoprivrednih zadruga hrvatskih branitelja. Naime, početkom prošle jeseni su potpisali Sporazum s Ministarstvom hrvatskih branitelja o otkupu poljoprivrednih proizvoda zadruga hrvatskih branitelja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kojemu je cilj podupiranje braniteljskih poljoprivrednih zadruga, ali i svih drugih OPG-a, tako da im se osigura tržište za plasiranje njihovih proizvoda. Pojednostavljeno rečeno, od Sporazuma se očekuje da će hrvatski branitelji doći do zaposlenja i prihoda, a Podravka u Hrvatskoj, dakle na domaćem tržištu, doći do potrebnih sirovina za svoju proizvodnju. Odmah nakon potpisivanja Sporazuma predstavnici Podravke i Ministarstva branitelja su krenuli u predstavljanje programa po svim županijskim središtima u Hrvatskoj uz velik odaziv braniteljskih udruga.

– Zahvaljujući odličnoj suradnji Ministarstva hrvatskih branitelja i Podravkinih ljudi zaduženih za ovaj projekt do sada su prezentacije održane u 13 županijskih središta i 35 gradova i općina uz vrlo dobar odaziv branitelja, a obuhvaćeni su i pripadnici HVO-a u Mostaru i Orašju. Pokazalo se da je program pravi “bum” za branitelje koji su do sada bili neopravdano zanemareni u gospodarskim projektima. U tijeku je revitalizacija i osnivanje novih braniteljskih zadruga da braniteljima bude što jednostavnije pokrenuti proizvodnju. Procjenjujemo da će do kraja ožujka biti ugovoreno više od 500 tona povrća – kaže Zvonko Beljo, pukovnik u miru, koordinator za provedbu Sporazuma u Ministarstvu hrvatskih branitelja.

Svoj optimizam Zvonko Beljo temelji na činjenici da je riječ o gospodarskom projektu koji nema veze s politikom i ni s kojom političkom opcijom nego je isključivo u funkciji uključivanja braniteljske populacije u gospodarski život i na kvalitetan način.

– Ono što je najvažnije Sporazum s Podravkom omogućava sigurne prihode jer nema nikakvih špekulacije koje su do sada znale pratiti slične projekte. Sigurnost je za proizvođače od sjetve do berbe uz kreditiranje cjelokupnim repromaterijalom i stručnu pomoć te stimulativne otkupne cijene i plaćanje pšenice u roku 10 dana, a voća i povrća u roku 30 dana. Podravka se dokazala kao siguran otkupljivač, a to je za svakog proizvođača ipak najvažnije – komentira provedbu Sporazuma Zvonko Beljo.

Nakon obilaska svih županija, među kojima je bila i Virovitičko-podravska županija (Virovitica i Stari Gradac), trebale bi se prikupiti informacije o zainteresiranosti zadrugara i količinama sirovina koje bi se mogle proizvesti za otkup. Odmah potom uslijedit će potpisivanje ugovora.

– Strategija Podravke je da u sljedećih pet godina pokuša svu primarnu sirovinu otkupljivati s domaćeg tržišta. Svakako da braniteljska populacija može biti dio te strategije. Naišli smo na njihov veliki odaziv diljem Hrvatske. Naše kalkulacije omogućavaju proizvođačima da ostvaruju određeni profit, jer je to jedini način da se može očekivati uspjeh. Ciklus prezentacija i potpisivanje ugovora o otkupu planirano je završiti do početka sezone – objašnjava koncepciju provedbe sporazuma, direktor sektora poljoprivrede u Podravki Zdravko Dimač.

Predstavnici Podravke smatraju da će se dogovorenom spregom s braniteljima, ali i drugim OPG-ovima, prevladati dosadašnji problem nekonkurentnosti domaćih proizvoda na hrvatskom tržištu zbog previsokih cijena, jer, objašnjavaju, da je kompanija u svemu ipak našla kalkulaciju za isplativost. S druge strane je cilj zaposliti branitelje, posebno one koji su socijalno ugroženi. Očekuje se ove godine suradnja s više od 2000 OPG-ova i članova poljoprivrednih zadruga iz prošle godine i još tisuću novih. Na održanim prezentacijama Podravkinog programa moglo se čuti da je to na neki način ispravljanje nepravde učinjene hrvatskim braniteljima kada su otišli u rat i ostavili svoja poljoprivredna gospodarstva, a država ih je onda kada su se vratili na svoja gospodarstva prepustila nemilosti otkupljivača i neplatiša. To je izrečeno u Virovitici gdje je lokalna zajednica najavila da će svi investitori u provođenje Sporazuma Ministarstva branitelja i Podravke u tom dijelu Hrvatske imati određene olakšice. Očekuje se tako gradnja velike sušare upravo na području Virovitice.

Primarne poljoprivredne sirovine u Podravki koriste Podravkine tvornice: “Mlin” Koprivnica, “Kalnik” Varaždin, “Voće” Koprivnica, “Povrće” Umag. U svojoj proizvodnji Podravka koristi 750 različitih sirovina od čega su 200 primarne sirovine: žitarice i uljarice, voće i povrće.

Podravka godišnje za vlastite potrebe treba 30.000 tona pšenice. Kod voća do sada nije imala ugovorenu proizvodnju, već se radilo o otkupu u vrijeme sezone. Očekuje se ugovaranje šljive i industrijske jabuke, a otkupljivat će se šljiva, višnja, aronija, kupina, šipak, jabuka. Podravka svake godine otkupi oko 600 tona šljive i 500 tona jabuke. Mogućnosti su i veće, a sve ovisi o godini, urodu i ponudi. Za razliku od voća Podravkine potrebe kod povrća su mnogo veće. Preradom se bavi “Povrće” Umag, samo za rajčicu i “Kalnik” Varaždin za ostalo povrće. Najveći udio je crvena paprika, 5.000 tona, zatim krastavci,1.500 tona, te grah i cikla po 1.000 tona. Ostalo su feferoni, patlidžan, mahuna, grašak, 2.000 tona. Prošle je godine kooperantima isplaćeno 110 milijuna kuna za njihovu proizvodnju, sve u dogovorenim rokovima bez kašnjenja. Prema planovima otkup će se proširivati i na konzumno voće i povrće. (www.agroklub.com)