Kapela Dvor upisat će se na europski biciklistički pravac Eurovelo 13

U petak 9. ožujka s početkom od 10 sati u Gradskoj upravi u Barcsu, održat će se početna konferencija europskog projekta EV 13 GAP „Filling the gap – completion of the cross-border section od EuroVelo 13 between Dravatamasi and Virovitica“. Vrijednost projekta iznosi 1.982.494,18 eura, a završetak je planiran do 30. lipnja 2019. godine. Prijavitelj je Virovitičko-podravska županija, partner je grad Barcs. Projekt je napisala VIDRA.

Početnoj konferenciji između ostalih, nazočit će virovitičko-podravski župan Igor Andrović, gradonačelnik Barcsa Otto Karvalics, povjerenik Vlade Republike Mađarske za biciklizam i aktivni odmor Revesz Mariusz kao i Norbert Biro, predsjednik Županije Somogy.

EV13 GAP je nastavak projekta „Drava4Enjoy“ kojim je započeta izgradnja biciklističke infrastrukture u Virovitičko-podravskoj županiji te stvaranje imidža cikloturističke destinacije. Kroz Drava4Enjoy rekonstruirana je Kurija Janković, koja je zatim pretvorena u heritage hotel, koji za cilj ima osigurati smještaj u rangu bike & bed standarda, posebice jer je polazišna točka važnog biciklističkog eventa županije Panonsko-bilogorskog MTB maratona. Da bi to bilo moguće potrebno je dograditi dodatne sadržaje, što će se realizirati kroz projekt EV13 Gap. Kurija Janković se nalazi na manje od jedan kilometar udaljenosti od rute EV13.

Ovim projektom će se rekonstruirati bivša gospodarska zgrada Kurije Janković te izgraditi jedna nova, a koje će imati sadržaje koji su izravno usmjereni na cikloturiste te one sadržaje koji mogu obogatiti njihov boravak. Riječ je o spremištu za bicikle, svlačionicama za bicikliste, dodatnim svlačionicama sa tuševima, zatim tematskom odmorištu „vrt leptira“, manji wellness i vinski bar. Od lokacije projekta do granice s Mađarskom predviđeno je označavanje sigurne rute koja ide makadamskim putevima od igrališta preko polja. Također će se postaviti 4 samostalne stanice za popravak bicikala.

Što se tiče mađarskog partnera, grada Barcsa, njihova glavna investicija tiče se izgradnje biciklističke staze koja prolazi tik uz rijeku Dravu od mjesta Drávatamási do plaže u gradu Barcsu, koja je duga 8,5 km, a na koju će postaviti odmorišta za bicikliste. Biciklistička staza će se nadovezati na već postojeću stazu, a kada se završi ona će biti dio neprekidne biciklističke staze od 120 km koja vodi prema Mohaču.

Kao ostale aktivnosti valja spomenuti organizaciju MTB kampa za mlade po završetku izgradnje, a koji će okupiti mlade iz Hrvatske i Mađarske. Zatim je tu organizacija biciklističkog natjecanja, odnosno Panonsko bilogorskog MTB maratona i niz promotivnih aktivnosti koje će vršiti Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije. (www.vpz.hr)