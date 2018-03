Nino Margaretić novi predsjednik Biciklističkog kluba Slatina

U prostorijama Centra nevladinih udruga u Slatini jučer je održana izborna skupština Biciklističkog kluba Slatina. Mladen Crnobrnja, dosadašnji predsjednik kluba, podnio je izvještaj o radu kluba u proteklom razdoblju, te se potom pristupilo izboru novog rukovodstva kluba. Za predsjednika je izabran Nino Margaretić, najtrofejniji slatinski biciklist u brdskom biciklizmu, dopredsjednik je Nad Nicinger, a tajnik Karlo Lokner. Na skupštini su izabrana i dva člana Upravnog odbora, Mladen Crnobrnja i Boris Ladan.

Nino Margaretić prisutnim se članovima zahvalio na izboru, te iznio neke od smjernica rada kluba za predstojeće razdoblje. Tako će se dosadašnja članarina sa 50 kuna za zaposlene i 30 kuna za nezaposlene članove podići na 100 kuna za zaposlene i 50 kuna za nezaposlene, a sve s ciljem prikupljanja financijskih sredstava koja će klubu omogućiti kvalitetniji rad. Planovi kluba u 2018. godini su sudjelovanje na utrkama 10. sezone Slavonsko brdsko biciklističke lige 2018., organizacija utrke SBBL XC Bunarić 2018. 29. travnja, kao i još dosta manjih projekata za koje im je podršku dala Turistička zajednica grada Slatine i Grad Slatina.

Na kraju se prisutnima obratio gradonačelnik Slatine Denis Ostrošić, čestitao novom vodstvu kluba, te dao neka svoja viđenja o načinu djelovanja i održavanja događaja od kojih je istaknuo kako bi bilo dobro za grad Slatinu da ovogodišnja utrka ”Tour of Croatia” prođe kroz grad, a ne obilaznicom kao tri puta do sada, na što mu je novoizabrani predsjednik Nino Margaretić odgovorio kako je ruta utrke dogovorena već na somom početku organizacije iste i ne može se mijenjati, te kako lokalne sredine ne mogu utjecati na rutu. Gradonačelnik Ostrošić osvrnuo se i na muku svih slatinskih biciklista, a to su biciklističke staze koje Slatina nema, te zaključio kako će projekt biciklističkih staza biti jako teško provediv zbog nedovoljnih gabarita pješačkih staza na koje bi se dogradile biciklističke. (www.icv.hr, df)