NJUŠKA TJEDNA Lola

Bok, ja sam Lola (8 mj). Živim u virovitičkom Skloništu za životinje i tražim dom. Tražim čovjeka, jednog ili više njih, nije važno, samo mi je važno da pronađem dom. Želim saznati što su to ljubav i sigurnost pravog doma. Želim se buditi sretna i jedva čekati što će mi dan s novim vlasnikom donijeti. Šetnje, igranje, izležavanje, nije važno, važno je da smo zajedno. U sklonište sam došla kao beba s dva brata. Mamin nas je čovjek ubacio u kutiju i ostavio kraj ceste. Bilo nam je hladno i strašno, no srećom Zvonko nas je pronašao i pružio nam privremen dom u skloništu. Nadam se da će mi moj čovjek pomoći da mu se odužim i to tako da me udomi, jer Zvonko kaže da mu je najveća sreća kada zna da njegovi štićenici žive najboljim mogućim životom sa svojim obiteljima. Znaš li čovjeka za mene? Čekam ga.

(www.icv.hr,ml)