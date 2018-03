Ovog vikenda u kinu PARK pogledajte: “Iskupljenje u New Yorku”, “Petar Zecimir”, “Igrač br. 1” i “Stranci: Noćni plijen”

Traumatizirani veteran i bivši agent FBI-a Joe, kojem nasilje nije stran pojam, u posljednje vrijeme za život zarađuje pronalazeći nestale mjade djevojke. Kada ga ugledni političar iz New Yorka unajmi da pronađe njegovu nestalu kćerku, posao se ubrzo izmiče svakoj kontroli, a Joea počnu mučiti noćne more dok istovremeno otkriva umreženu urotu koja ga može odvesti do konačnog iskupljenja… Ili do vlastite smrti.