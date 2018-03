Ovog vikenda u kinu PARK pogledajte “Petar Zecimir” i “Gringo”

Animirano – igrani film Petar Zecimir priča nikad prije ispričanu priču o Petru Zecimiru koja počinje tako što Petar i njegova cijela obitelj preuzmu farmu starog gospodina Gregorca te ju počnu uništavati bacajući voće i povrće na sve strane i praveći nered. Kada na farmu po svoje nasljedstvo dođe mlađi gospodin Tomica Gregorec, koji je daleko bistriji i oštroumniji, za Petra to znači samo dodatni izazov, nikako prestanak zabave. No, mladi Gregorec nije samo nevjerojatan neprijatelj, već i potencijalni suparnik. On se naime zaljubljuje u lokalnu slikaricu Bibu koja je ujedno i zekova surogat majka. Sada Petar ima dvostruko više razloga za otjerati uljeza što na koncu rezultira pravom bitkom, kako za farmu, tako i za naklonost lijepe Bibe. Rivalstvo Petra Zecimira i mladog Tomice odvest će ih u veliku avanturu daleko izvan njihove idilične jezerske četvrti ravno u prometnu londonsku podzemnu željeznicu pa sve do opasnih ulica grada i natrag. Ali na kraju, Petar mora shvatiti da mrkva i slava nikada neće biti važni koliko ljubav i obitelj. Animirano-igrani film Petar Zecimir snimljen je prema istoimenoj seriji knjiga poznate engleske spisateljice Beatrix Potter. Knjige su postigle nevjerojatno veliki uspjeh i do danas su prevedene na 36 jezika te su, s preko 45 milijuna prodanih primjeraka, jedne od najprodavanijih knjiga svih vremena.