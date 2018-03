Ožujak “luđak” – do kraja tjedna osjetnije zahlađenje, za vikend moguća kiša i snijeg

Prema rječima našeg meteorologa do kraja tjedna očekujemo osjetnije zahlađenje. Utorak i srijedu će obilježiti promjenjivo i nestabilno rano proljetno vrijeme. Povremenu kišu ili pljuskove očekujemo tijekom utorka u poslijepodnevnim satima. A češću i rasprostranjeniju kišu iznad većeg dijela VPŽ očekujemo u noći s utorka na srijedu i tijekom srijede osobito u prvom dijelu dana. Temperature zraka iznadprosječno visoke.

Jutarnje temperature zraka očekujemo od 5°C do 7°C. Najviše dnevne od 12°C tijekom srijede do 17°C tijekom utorka. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Tijekom četvrtka očekujemo kratkotrajni predah od novih oborina.

Četvrtak će obilježiti suho i stabilno vrijeme. Porast naoblake očekujemo tijekom poslijepodneva. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 3°C do 5°C. Najviše dnevne od 14°C tijekom do 16°C. Vjetar južnih smjerova, u jačanju.

Vikend pred nama…

Tijekom petka, subote i nedjelje očekujemo promjenjivo i nestabilno vrijeme. Očekujemo povremenu kišu. Osobito tijekom petka u jutarnjim satima, te tijekom subote. Tijekom nedjelje će oborine prestati. Snijeg! S padom temperature zraka tijekom subote, kiša će u višim predjelima prelaziti u snijeg. Prolazno su susnježica i snijeg mogući u nižim predjelima tijekom subote u večernjim satima. Snježni pokrivač u nižim predjelima VPŽ ne očekujemo. Samo u višim predjelima (iznad 400 metara). Vjerojatno ništa puno, tek dekorativno.

Temperature zraka u osjetnom padu! Očekujemo jutarnje temperature zraka od -1°C tijekom nedjelje do 8°C tijekom petka. Najviše dnevne od 3°C tijekom nedjelje do 15°C ili koji stupanj više tijekom petka. Vjetar slab do umjeren tijekom petka i subote (u prvom dijelu dana) južnih smjerova. Tijekom subote u naglom okretanju na sjeverne smjerove. Tijekom nedjelje očekujemo umjeren na udare umjereno jak sjeverozapadni i sjeverni vjetar.

U prvoj polovici tjedna koji je pred nama očekujemo jutarnje minuse i mraz. Možda se temperature zraka tijekom jutra spuste ispod -5°C. Više o svemu u danima pred nama. (www.icv.hr, kp, foto: arhiva)