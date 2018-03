Počele prijave za “Papuk extreme challenge”

Organizacijski odbor na čelu s Plivačkim klubom Orahovica naporno radi u pripremi jedinstvenog sportsko-turističkog spektakla Papuk extreme challenge koji će biti održan u lipnju, u sklopu 50. Orahovačkog proljeća u Orahovici.

Podsjetimo riječ je o nizu sportskih natjecanja, z akojeg organizatori kažu da će biti “najveći sportsko – kulturno – gastronomski spektakl ikad održan u Hrvatskoj”, među kojima Triatlon klub Swibir iz Zagreba priprema Prvenstvo Hrvatske u kros triatlonu koje ujedno služi i kao kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, potom Baraber extreme team iz Belišća organizira trail polumaraton (21 km) i maraton (42 km), Biciklistički klub LOOD Orahovica Croos country MTB utrku Slavonske lige, Plivački klub Orahovica Prvenstvo Slavonije i Baranje u daljinskom plivanju, DRSV Viking iz Feričanaca Spartan race ili utrku sa zapregama, sudjeluju još Aktiv Osijek Razvojno-sportska akademija s plivačkim kampom, BK Weekend warriors s enduro biciklizmom, a uključit će se planinari, izviđači mnoštvo drugih sportskih i adrenalinskih udruga iz cijele Hrvatske. Pripreme su u punom jeku, a krenule su i prve prijave:

– Pripremamo mnoštvo sportskih i zabavnih sadržaja. Tako će u sklopu Papuk extreme challenge biti akustične večeri, izložbe umjetničkih radova, a sve će biti održano u Parku prirode Papuk, jedinom geo parku u Hrvatskoj pod zaštitom UNESCO-a. Očekujemo 1500 natjecatelja te isto toliko u njihovoj pratnji, te još dvije tisuće ljudi u sklopu 50. Jubilarnog Orahovačkog proljeća. Osiguran je veliki broj smještajnih kapaciteta unutra Orahovice i okolice, a za one koje vole zvjezdane ljetne noći osigurano im je mjesto za kampiranje. Na mjestu za kampiranje bit će i prostor za šatore djece od 10-12 godina gdje će biti osigurana drva za roštilj i eventualni ogrjev, djeca će imati vlastite trenere, pripremljene obroke te niz aktivnosti primjerene njima. S HŽ-om je dogovoren popust povratnih karata za vlak sa svih hrvatskih željezničkih stanica do Orahovice u iznosu od 40% dok je iz Zagreba popust 50%. Isto tako organiziran je i prijevoz sa željezničke stanice Zdenci-Orahovica do samog središta Orahovice. Prijave su krenule i moguće je prijaviti se na web stranici Papuk extreme challenge na https://www.papukextre.me/, no i upozoravamo sve natjecatelje da požure jer zbog velike zainteresiranosti pojedine utrke bi mogle imati ograničeni broj natjecatelja. Također obavještavamo sve zainteresirane ako se prijave poslije 1. svibnja, startnina će tada biti uvećana za 50% – rekla je direktorica manifestacije Ada Tikvan. (www.icv.hr, vg)