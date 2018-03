Pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Nenad Križić obišao branitelje u Hrvatskoj Kostajnici

U Hrvatskoj Kostajnici vodostaj Une lagano opada, no klizište je još aktivno, pa policija i dalje osigurava ugroženo područje. Ljudi su u strahu nakon što je u utorak u trenu nestalo sedam kuća i nekoliko gospodarskih objekata. Kako bi se spasili, bježali su kroz prozore i preko balkona. Dvadeset i troje stanovnika ostalo je bez svega što posjeduju, većina njih sada boravi u obližnjem hotelu.

U Hrvatsku Kostajnicu došli su i predtavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, predvođeni pomoćnikom ministra Nenadom Križićem, s obzirom da su nastradale kuće dvojice hrvatskih branitelja, Samira Orlića i Mehmeda Hamzagića, kojima će Vlada RH osigurati trajno rješenje smještaja.

Pri obilasku stradalog područja Nenad Križić, pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, kratko je izjavio:

– Čim je ministar Tomo Medved došao do saznanja da su uništene kuće dvojice hrvatskih branitelja uputio me je u Hrvatsku Kostajnicu kako bi se na terenu uvjerio u razmjer štete. U razgovoru sa našim braniteljima saznao sam kako je njihovim obiteljima trenutno najpotrebniji siguran smještaj, ali i dio stvari koje su potpuno uništene. Ministarstvo će pružiti financijsku pomoć i pomoć oko smještaja, a pomoći će i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Ministarstvo hrvatskih branitelja je uz svoje branitelje i uvijek će biti – rekao nam je pomoćnik ministra Nenad Križić.

Branitelj kojemu je kuća potpuno uništena, otac troje djece, Samir Kemo Orlić imao je samo riječi hvale:

– Čim su u Ministarstvu saznali da je uništena moja i kuća mog suborca, susjeda Mehmeda Hamzagića, telefonski su me kontaktirali, osobno pomoćnik ministra Križić, kojem sam kratko rekao u kojoj smo situaciji, na što mi je odgovorio da odmah dolazi u Hrvatsku Kostajnicu i da ćemo osobno razgovarati. Za Nenada imam samo riječi pohvale, puno mu hvala što nas je obišao, to je meni i obitelji puno značilo, jer smo vidjeli da nismo sami u našoj nesreći. Moja je kuća potpuno uništena, trenutno smo smješteni u hotelu, a oko trajnog smještaja dobio sam obećanje da će se u što skorijem vremenu to riješiti uz potporu Ministarstva. Trenutno nam ništa ne treba, financijski su nam pomogli, ali kada budemo dobili trajni smještaj svaka će nam pomoć biti dobrodošla, jer nam je u odronu u kući sve uništeno. Svakako nemojte zaboraviti napisati da sam ja, moja obitelji i moj susjed Mehmed koji ima dvije kćerke, zahvalni pomoćniku ministra Križiću što nas je obišao, to je za naše obitelji psihički puno značilo, dalo nam je snagu – rekao nam je u telefonskom razgovoru Kemo.

Kako doznajemo, Vlada RH će na današnjoj sjednici donijeti zaključak o njihovom stambenom zbrinjavanju. (www.icv.hr, df)