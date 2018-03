POZNATI ILUSTRATOR TOMISLAV TORJANAC: Nakon bajki, novi su mi izazov jumbo plakati

Ime Tomislava Torjanca u svijetu ilustracija izgovara se s poštovanjem. Dobitnik vrijednih domaćih i svjetskih nagrada rođeni je Orahovčanin, a nakon mnoštva vrhunskih uradaka na području ilustracije, krenuo je i u prepričavanje dječjih priča te pokrenuo novu dimenziju svoga rada u vidu izrade jumbo plakata.

– Trenutačno radim na plakatu i pripadajućim vizualima za ovogodišnji FEKP (Festival europske kratke priče). Volim ilustrirati i dizajnirati plakate. Plakat koji sam napravio za dječju predstavu “Zora riđokosa” posebno mi je drag- kaže ovaj poznati ilustrator.

Do sada je ilustrirao mnoge knjige, a nove su u planu. Riječ je o “Sedam dobrih godina”, Etgara Kereta i “Kad su Divovi hodali zemljom” Zorana Pilića…

– Naslovnice za zbirke priča “Sedam dobrih godina” Etgara Kereta i “Kad su Divovi hodali zemljom” Zorana Pilića prve su u nizu naslovnica koje planiram ilustrirati i dizajnirati ove godine. Volim raditi naslovnice, naročito za zbirke priča, jer uvijek je izazov sažeti i objediniti ponekad potpuno različite priče u jedan vizual koji će ih “predstavljati” na policama knjižara, na internetu i slično – kaže Tomislav T., dodajući kako je s izraelskim piscem Etgarom Keretom već imao sreću surađivati prije nekoliko godina, radeći naslovnicu njegove zbirke priča “Iznenada netko pokuca”. Kasnije ga je i upoznalo u Zagrebu, pa se rodila ideja o daljnjoj suradnji. – Osim toga, rad na seriji naslovnica izvrsna je prilika za napraviti određene pomake i iskorake u vlastitom likovnom izričaju, što će se vidjeti u radovima koje dolaze – smatra naš sugovornik.

AKTUALNA TEMA

Kada govorimo o bajkama, “Ružno pače” je posebna priča. Uz ilustraciju, ovaj je kreativni autor prepričao priču za djecu koja je izabrana među najljepše oblikovane hrvatske knjige u 2017., prema izboru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

-Bajka “Ružno pače” Hansa Christiana Andersena svima je dobro poznata i doživjela je bezbroj izdanja. Riječ je o klasiku s univerzalnom porukom o prihvaćanju različitosti.

Prepričavši Andersenov tekst nastojao sam ga prilagoditi novim generacijama i, na današnjoj djeci razumljiviji način, ukazati na problematiku vršnjačkog nasilja (bullyinga), odnosno na važnost prihvaćanja djece koja su iz bilo kojeg razloga drukčija i na neki su način “ružno pače” u odnosu na svoje vršnjake – priča naš sugovornik. Pače je u slikovnici druge boje u odnosu na žute pačiće i piliće, pa se to može prenijeti i na odnos prema manjinama, kaže Tomislav T. koji je odlučio priču ispričati u sadašnjem vremenu. – U prepričanoj verziji teksta, pripovjedač naziva glavnoga junaka samo “pače”, a pogrdan naziv “ružno pače” koriste drugi likovi, odrasli i, potom, njegovi vršnjaci. U pravilu, djeca preuzimaju ruganje od odraslih, tj. uče primjerom. Naravno, u slikovnici nije sve tako ozbiljno, ima i komičnih elemenata, poput lika nadmenog pijetla ili našminkane patkice s mobitelima – dodaje ovaj poznati ilustrator.

SLIKOVNICE SU ZA SVE GENERACIJE

Kaže kako velik dio njegovog sjećanja uključuje slikovnice i tekstove za djecu. One su ostavile trag na njemu i smatra ih važnima i danas.

– Od ogromne je važnosti djecu izlagati kvalitetnim literarnim i likovnim sadržajima jer to je nešto što će nositi sa sobom cijeli život. Osim toga, ne mislim da su slikovnice samo za djecu. Mislim da su najbolje slikovnice one koje se sviđaju i djeci i odraslima, a u pravilu je u njihovu nastajanju autor – bio on pisac, ilustrator ili oboje – dao svoj nesputani kreativni maksimum – kaže T. Torjanac. Dvostruka je to uloga, smatra – dobre slikovnice vraćaju odrasle u djetinjstvo, no u idealnom slučaju dobra slikovnica podrazumijeva da će je odrasli angažirano čitati djeci i da će svako novo čitanje biti izazov za odrasle u smislu tumačenja i izmaštavanja objašnjenja djetetu za njemu nepoznate ili neobične motive i situacije. Za one koji prate njegov rad T. Torjanac ističe kako ima iznenađenje za ovu godinu. Riječ je o njegovoj suradnji s glazbenicima.

-Urban i ja poznajemo se dugi niz godina i stalno imamo neke ideje o suradnji. Kao što često biva s idejama, velik dio njih je "u stanju mirovanja", tj. čeka pravi trenutak za realizaciju. Međutim, jedna je zaživjela je i ove godine će u potpunosti biti provedena u djelo. Za sad ne bih rekao više od toga, neka ostane iznenađenje – zaključio je ovaj sjajni ilustrator.