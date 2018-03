SDP: Davor Bernardić posjetio Slatinu

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić jučer je boravio u Osijeku i Slatini, a povod posjeta bilo je predstavljanje nacrta novog programa SDP-a „Za dobro društvo“.

U Slatini, skupu je prisustvovao i predsjednik županijskog SDP-a Mate Vukušić, Ksenija Plantak, predsjednica SDP Slatina, Rade Medenica, predsjednik SDP Orahovica i predsjednik Gradskog vijeća Orahovice te predsjednik Savjeta za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo SDP-a VPŽ, Tomislav Bračun, predsjednik općinskog SDP-a i načelnik općine Nova Bukovica, predsjednici općinskih i gradskih organizacija SDP-a te brojni članovi Socijaldemokratske partije Virovitičko-podravske županije kao i zainteresirani građani.

Bernardić se na početku osvrnuo na današnji sramotni zaključak Vijeća za suočavanje s prošlošću koje je donijelo zaključak kako je ustaški pozdrav „Za dom spremni“ protuustavan, ali ipak dopustiv u iznimnim situacijama.

„Danas je Vijeće za suočavanje s prošlošću donijelo sramotan zaključak kojim je ustaški pozdrav „za dom spremni“ postao dopustiv u iznimnim situacijama. To znači da će taj pozdrav biti vidljiv na samo nekoliko kilometara od Jasenovca. Najoštrije osuđujemo ovu odluku kojom Plenković i Vlada dopuštaju da se na spomen-obilježjima HOS-a u javnom prostoru interpolira službeni pozdrav nacističke i fašističke NDH. Još jednom se dopušta da ustaštvo te poražene i pogubne ideologije na najperfidniji način uništavaju hrvatsko društvo. Kao i uvijek kada u državi dođe do ozbiljnih problema koje ne znaju riješiti, kada se ne provode reforme i kad nema nikakvih planova za budućnost ove zemlje, vladajući nas vuku u prošlost.“, rekao je predsjednik SDP-a.

Bernardić je u Osijeku i u Slatini rekao kako se novim programom i Statutom u SDP-u mijenja način dosadašnjeg funkcioniranja stranke, redefiniraju vrijednosti, ali i donosi novi smjer za Hrvatsku.

„Želimo privući nove članove, vratiti aktivističku komponentu. Promjene nikad nisu jednostavne, ali ponosni smo na sve iskorake koje smo napravili i koji će mijenjati ne samo SDP, nego i cjelokupnu hrvatsku politiku. Želimo vratiti vjeru u državu koja će osigurati jednakost šansi, državu jednaku za sve, a ne samo za ortake i njihovu djecu. Hrvatsku bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.“

Bernardić je rekao kako Slavoniju svakog dana napusti 15 ljudi, dok je njih 60.000 Hrvatsku napustilo samo u posljednjih godinu dana.

„Naša odgovornost kao socijaldemokrata jest ponuditi svoje rješenje. Zato smo kao stranka izišli s Planom za mlade. Osmislili smo set mjera kojima želimo zaustaviti masovno iseljavanje. Predložili smo reformu radnog zakonodavstva kako bi mladi lakše došli do posla, ali i lakše do stana kroz poticajnu stambenu štednju, sufinanciranje najma, oslobođenje komunalnog doprinosa za mlade obitelji pri kupnji prve nekretnine, gradnju stanova za najam od strane lokalne samouprave, oslobođenje doprinosa za mlade do 35.godine. SDP ima još niz drugih mjera. Ova zemlja nema vremena čekati“, kazao je Bernardić.

Komentirao je i situaciju oko Agrokora, podsjetivši pritom na SDP-ov plan za spas tog koncerna u pet točaka, ali i uvjet da premijer smijeni potpredsjednicu Vlade i ministricu gospodarstva Martinu Dalić.

„Bez njezinog odlaska nema nagodbe, pogotovo ne one donesene na pošten i transparentan način”, zaključio je predsjednik SDP-a.

Predsjednik SDP VPŽ, Mate Vukušić naglasio je važnost donošenja novog Statuta SDPH te Programa na Konvenciji u ožujku. Program SDPH, kao temeljni akt stranke, iznjedrit će sektorske politike koje će dati odgovore nužne za strateške promjene u domeni poljoprivrede, obrazovanja, gospodarstva općenito, pravosuđa i svih drugih područja važnih za stabilizaciju Republike Hrvatske kako bi se konačno pokrenulo gospodarstvo, zaustavio trend iseljavanja u zemlje EU-a te pružila jednaka šansa za sve a ne samo privilegirane. Dobro društvo jedina je alternativa. (sdp vpž)