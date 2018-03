Slatinski hrvač Tomislav Živko kadetski prvak Hrvatske

U nedjelju, 4. ožujka, u Zagrebu je održano kadetsko Prvenstvo Hrvatske u hrvanju grčko-rimskim načinom na kojemu je sudjelovalo 85 kadeta iz 18 hrvačkih klubova.

Hrvački klub Slatina na prvenstvo je poslao svoja tri predstavnika koji su ostvarili sljedeće rezultate:

-kategorija do 130 kilograma, Tomislav Živko 1. mjesto

-kategorija do 65 kilograma, Karlo Kajzer 7. mjesto

-kategorija do 45 kilograma, Ivan Gardilo 3. mjesto

Slatinske hrvače na prvenstvu je vodio trener Danijel Kolomaz. (www.icv.hr, df, foto HK Slatina)