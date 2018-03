Slatinski hrvači nastupili na pojedinačnom Prvenstvu Hrvatske u Brezovici

U subotu je u Brezovici održano pojedinačno Prvenstvo Hrvatske u hrvanju grčko-rimskim načinom za uzrast starijih dječaka. Na ovom prvenstvu je nastupilo 114 dječaka iz dvadeset i jednog hrvatskog hrvačkog kluba.



Ekipno su najuspješniji bili hrvači HK Hrvatski Dragovoljac, HK Metalac osvojio je drugo mjesto, dok su treći bili hrvači HK Lika. HK Slatina je nastupio sa četiri svoja borca koji su postigli sljedeće rezultate:

-kategorija do 44 kg, Ivan Gardilo 6. mjesto

-kategorija do 52. kg, Fran Bišćan 5. mjesto

-kategorija do 57 kg, Mateo Šarabok, 3. mjesto

-kategorija do 62 kg, Karlo Kajzer 8. mjesto

– Moramo čestitati mladom Šaraboku koji je najmlađe, ulazno godište u uzrastu starijih dječaka što pokazuje vrijednost osvojene brončane medalje. Također, treba reći da su Kajzer i Bišćan nastupili ozlijeđeni i duže vrijeme bez treninga. Kajzer je prvu borbu dobio boreći se gotovo jednom rukom, a u drugoj odustaje zbog ozljede ramena. Bišćan, poslije druge pobjede, nakon koje je izgleda kao da je nastupio na boks meču, gubi u polufinalu, a zatim i u borbi za treće mjesto rezultatom 7:7. Ovim rezultatima zauzeli smo ekipno 14. mjesto – navode iz HK Slatina.

Hrvače je na turniru vodio trener Danijel Kolomaz, a sudio je i slatinski sudac Mario Petrak.(DF;MB)