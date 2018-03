SPECIJAL DAN ŽENA: Sanja Galović nije samo žena obrijane glave, ona je uspješna i svestrana mlada osoba

Prvo što primijetite na Virovitičanki Sanji Galović (34) je njezina specifična frizura. Naime, Sanja već gotov tri godine brije glavu i iako joj to nije bio prvotni cilj, prenosi duboku poruku. – Mislim da svi trebamo imati svoje specifičnosti i poštivati različitosti. Često ljudi misle da sam bolesna, ali mislim da na taj način ljude mogu naučiti toleranciji spram različitosti – rekla je Sanja koja, kako kaže, nema tajni, ali ima svoju intimu i razumije da su ljudi znatiželjni. No, Sanju ne čini posebnom samo njezina frizura. Ona je mlada i uspješna žena. Po struci je diplomirani etnolog i filozof, no zbog loše situacije u kulturi, iako joj je to prva ljubav, ne bavi se tim zanimanjem već radi u Razvojnoj agenciji Vidra. – Nakon završetka studija, koji sam završila unatoč recesiji i neisplativosti struke, ali uz veliku podršku mame i sestre, dobila sam priliku educirati se kroz projekte što mi je omogućila sadašnja firma – priča nam Sanja koja u Vidri radi već tri godine. – Prepoznala sam se u ovoj struci jer to je na neki način slično onome čime sam se htjela baviti u etnologiji – kaže Sanja kojoj su financije i administracija bile nepoznanica. – Budući da dolazim iz sektora kulture nisam imala doticaja s financijama i administracijom te mi je bio velik izazov to naučiti kako bi mogla raditi ovaj posao – objašnjava Sanja, kojoj, priznaje, najviše muke zadaje bespotrebna papirologija koja je još uvijek tu usprkos digitalnom dobu.

Sanja radi u Odjelu za pripremu i provedbu projekata koji ima širok spektar rada. Osim toga, znanje stranih jezika je neophodno budući da rade na projektima Europske unije te često imaju i prekograničnu suradnju sa susjednom nam Mađarskom. Na poslu joj je, kaže, dosta zanimljivo i dinamično. – Upoznaš hrpetinu ljudi, nabildaš dosta vještina, učiš jako puno, niti jedan dan ti nije isti niti statičan i ne znaš što te očekuje toga dana – kaže Sanja, koja puno vremena provodi u prirodi i druga velika ljubav joj je planinarenje. Puno čita i uređuje stare stvari poput namještaja, voli volontirati, odlično kuha, doznajemo od sestre Andreje, i obožava Atru, psa od prijatelja kojeg već dvije godine čuva zbog njegovog odlaska u Njemačku. No, nažalost kvalitete i svestranost jedne osobe ne vide se na prvi pogled kao što se vidi „antifriz“, odnosno frizura koju Sanja nosi s ponosom i zbog sebe.

