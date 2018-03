SPECIJAL DAN ŽENA: Svetlana Bastalić je seoska žena, majka petero djece, vatrogaskinja i predsjednica Udruge žena

Svetlana Bastalić (36) rođena je i udata u Dinjevcu, živi na seoskom gospodarstvu sa suprugom i njegovim roditeljima i ponosna je majka petero djece. Obiteljsko gospodarstvo bavi se stočarstvom i ratarstvom, uzgojem krava, svinja, ovaca, kokoši i drugih domaćih životinja. Svetlanin svaki dan započinje rano ujutro kada sa suprugom odlazi nahraniti stoku, pomusti krave, mlijeko dati mljekaru te skuhati domaće sireve. Nakon toga čekaju ju majčinske obaveze, doručak, ručak, spremanje i otpremanje u školu, a potom i kućanski poslovi. Osim toga, ova radišna žena je i predsjednica Udruge žena Dinjevac, gdje je članica od 2007. godine. -Volim svoju udrugu i živim za nju, a članovi su moja druga obitelj – rekla je Svetlana B. objašnjavajući čime se bave u udruzi.

– U udruzi njegujemo staru kulturnu baštinu, bavimo se folklorom, njegujemo stare tradicijske pjesme i plesove našega kraja te obilježavamo dvije manifestacije godišnje, Dinjevački susreti plesa i pjesme i Tako su to radili naši stari – priča nam kulturnjakinja Svetlana. No, to nije sve. Svetlana je i vatrogaskinja. – Vatrogastvo mi je usađeno od malena, tata mi je bio aktivni vatrogasac i on mi je usadio tu ljubav. Rasla sam uz njega i uz vatrogastvo i udala se za vatrogasca tako da živim i za to – ponosno je rekla Svetlana. Ljubav prema raznim aktivnostima Svetlana i njezin suprug prenose i na svoju djecu. – Naša djeca također su uključena, oni su i vatrogasci i članovi Udruge žena Dinjevac – kaže Svetlana, koja se uz sve te aktivnosti stigne posvetiti i djeci, no kako kaže, to sve ne bi mogla bez potpore obitelji, što je najvažnije.

(www.icv.hr, žđ)