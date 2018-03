SPECIJAL DAN ŽENA: Vesna Vlaisavljević, majka, baka i primalja koja je na svijet „donijela“ tisuće beba

Za većinu žena najbolniji, ali istovremeno i najljepši trenuci u životu su kada beba dolazi na svijet. U tom posebnom trenutku uz njih je primalja, koja tada zamjenjuje i majku i najbolju prijateljicu. Već 30 godina tu ulogu u životima brojnih žena, koja nije nimalo jednostavna i laka, ima Vesna Vlaisavljević iz Špišić Bukovice. – Biti primalja za mene je jedan prekrasan poziv. Nije lako obavljati tu ulogu, ali kada beba dođe na svijet i stavite je majci na prsa, to je uistinu nešto posebno – rekla nam je Vesna V. Te trenutke ova virovitička primalja do sada je dijelila s tisuće žena i novorođenčadi, a koliko im je to značilo, govori i činjenica da su se mnoge nakon izlaska iz bolnice dolazile zahvaliti na pomoći i podršci.

No, to nije samo za vrijeme poroda. Vesna, kao i druge primalje u virovitičkoj bolnici, uz trudnicu su od trenutka kada ona pozvoni na vrata rodilišta pa do sat vremena nakon poroda. – Uz trudnice sam prije, tijekom i nakon poroda, a najpotrebnija sam im kada imaju najveće bolove i trudove, kada se porađaju. Osim što im pružam stručnu pomoć, razgovaram s njima, slušam ih i vjerujem da svakoj ženi, budućoj majci to puno znači – otkrila nam je Vesna V., koja je ujedno i brižna majka i baka. – Imam dva sina i dvoje unučadi, no bolove i trudove koje trudnice imaju pri prirodnom porodu nisam osjetila jer sam rodila na carski – kaže Vesna V., koja toliko predano slijedi ovaj poziv da u tim trenucima gotovo postane dio obitelji svoje pacijentice.

