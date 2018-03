U Barcsu održana početna konferencija projekta EV13 GAP

U Gradskoj upravi u Barcsu u petak, 9. ožujka, održana je početna konferencija europskog projekta EV13 GAP „Filling the gap – comlepion of the cross-border section od EuroVelo 13 between Dravatamasi and Virovitica“. Vrijednost projekta iznosi 1.982.494,18 eura, a završetak je planiran do 30. lipnja 2019. godine. Prijavitelj je Virovitičko-podravska županija, partner je grad Barcs, a projekt je napisala Razvojna agencija VIDRA.

Uz domaćine iz Mađarske konferenciji su nazočili i predstavnici Virovitičko-podravske županije na čelu sa županom Igorom Androvićem, predstavnica Razvojne agencije VIDRA Mateja Cah i zamjenik direktorice Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Josip Mikolčić. EV13 GAP je nastavak projekta „Drava4Enjoy“ kojim je započeta izgradnja biciklističke infrastrukture u Virovitičko-podravskoj županiji te stvaranje imidža cikloturističke destinacije. Zahvaljujući tom projektu rekonstruirana je Kurija Janković koja je pretvorena u heritage hotel koji za cilj ima osigurati smještaj u rangu bike & bed standarda, posebice jer je polazišna točka važnog biciklističkog događanja, Panonsko-bilogorskog MTB maratona. Da bi to bilo moguće, potrebno je dograditi dodatne sadržaje, a upravo to će se realizirati kroz projekt EV13 Gap.

Rekonstruirat će se bivša gospodarska zgrada Kurije Janković te izgraditi jedna nova, a koje će imati sadržaje koji su izravno usmjereni na cikloturiste te one sadržaje koji mogu obogatiti njihov boravak. Riječ je o spremištu za bicikle, svlačionicama za bicikliste, dodatnim svlačionicama sa tuševima, zatim tematskom odmorištu „vrt leptira“, manji wellness i vinski bar. Od lokacije projekta do granice s Mađarskom predviđeno je označavanje sigurne rute koja ide makadamskim putevima od igrališta preko polja. U planu je i postavljanje četiri samostalne stanice za popravak bicikala. Kao ostale aktivnosti važno je spomenuti i organizaciju MTB kampa za mlade koji će okupiti mlade iz Hrvatske i Mađarske, organizaciju biciklističkog natjecanja, odnosno Panonsko-bilogorskog MTB maratona te niz promotivnih aktivnosti za koje će biti zadužena Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije. (www.icv.hr, bs)