U HGK ŽK Virovitica održano predavanje “Strategija uvođenja Eura u Hrvatskoj”

Danas je u Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Virovitica viceguverner Hrvatske narodne banke mr.sc. Vedran Šošić, održao predavanje na temu „Strategija uvođenja eura u Hrvatskoj“. Predavanju su prisustvovali iz Zagreba predstavnici Hrvatske narodne banke i Središnjice Hrvatske gospodarske komore, a iz Virovitičko-podravske županije preko četrdeset gospodarstvenika, predstavnika banaka i institucija.

Viceguverner Šošić upoznao je poduzetnike i druge sudionike s procesom uvođenja eura te predstavio koristi i troškove odnosno rizike koje taj proces donosi, kao i potrebne aktivnosti Vlade RH i HNB-a u razdoblju pripreme i nakon uvođenja eura.

Viceguverner je predstavio Eurostrategiju, dokument koji su zajedno izradili HNB i Vlada RH, a on predstavlja određeno polazište u procesu uvođenja eura u Hrvatsku.

Uvođenjem eura izgubit će se valutni rizik za građane, tvrtke i državu. Euro će donijeti pozitivan učinak na izvoz i investicije, smanjiti će se transakcijski troškovi.

„Jedna od velikih ranjivosti hrvatskog gospodarstva – valutni rizik, uklonit će se uvođenjem eura, što je glavna korist za Hrvatsku. Devizni je dug jako velik. Devizama su zaduženi i gospodarstvo, i građani, i država. Taj dug, koji je vezan uz tečaj i strane valute, iznosi otprilike 500 milijardi kuna, tako da deprecijacija tečaja samo za jedan postotni bod, povećava dug za 5 milijardi kuna. Uvođenjem eura taj bi se rizik otklonio. Otklanjanje transakcijskih troškova, tečajnih razlika i troškova konverzije pozitivno će djelovati i na gospodarstvo i građane“, rekao je Šošić.

Većina troškova uvođenja eura odnosi se na institucionalne troškove, dok bi najveći troškovi za gospodarstvo trebali biti oni koji se odnose na prilagodbe u gotovinskom poslovanju i platnom prometu, odnosno na pravne, računovodstvene i informatičke pripreme za uvođenje eura.

„Proces uvođenja eura trajat će godinama. Prvi je korak javna rasprava koja je u tijeku, a nakon toga ulazak u europski tečajni mehanizam tzv. ERM II, nakon čega su potrebne najmanje dvije do tri godine do samog uvođenja eura. Uvjeti na temelju kojih neka zemlja ulazi u tečajni mehanizam nisu definirani, već to ovisi o suglasnosti zemalja članica eurozone, međutim nakon ulaska u proceduru, jasno su definirani parametri koje zemlja kandidatkinja mora ispuniti do konačnog uvođenja eura“, zaključio je viceguverner.

Nakon prezentacije viceguverner i suradnici razgovarali su s gospodarstvenicima, predstavnicima banaka i institucija Virovitičko-podravske županije, o troškovima uvođenja eura, o utjecaju uvođenja eura na već sklopljene poslovne ugovore te poslovanje s drugim zemljama, te niz drugih refleksija na gospodarske tokove. (hgk)