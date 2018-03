VIRKAS: Đuričić i Miočić oduševili virovitičku publiku i zauzeli prvo mjesto na ljestvici Najslađe predstave

S predstavom „Od tišine do glazbe“ u nedjelju je u Kazalištu Virovitica u sklopu 14. Virkasa gostovao Teatar Erato. Riječ je o predstavi u kojoj samostalni umjetnik Ivan Đuričić i glazbenik Saša Miočić vode publiku anegdotama i šalama, kroz povijest i fenomen glazbe neprestano se dokazujući svoje glazbene sposobnosti pjevajući raznovrsne zahtjevne skladbe i svirajući čak sedam instrumenata, kao i glumačkim umijećem. Virovitička publika nagradila je njihovu izvedbu visokom ocjenom 4,93, čime su zauzeli prvo mjesto na ljestvici Najslađe predstave. Oduševljenje predstavom publika je pokazala čestim pljeskom za vrijeme same predstave, kao i dugotrajnim pljeskom na kraju što je dovelo do takozvanog bisa, odnosno dodatka predstavi, jednog pripremljenog te još jednog ponovljenog iz predstave.

