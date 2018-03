Virovitičke košarkašice ovaj vikend u borbi za nastup na dva Prvenstva Hrvatske

Košarkašice ŽKK Virovitica ovaj vikend pokušati će izboriti nastup na Prvenstvu Hrvatske u dvije kategorije i to u uzrastu do 9 odnosno 11 godina starosti. Prvo će na teren izaći mlađe igračice koje će u subotu u Đurđevcu od 10 sati pokušati izboriti završnicu Prvenstva Hrvatske za dječake i djevojčice. Virovitičke igračice jedine će nastupiti isključivo kao ekipa djevojčica dok će ostale ekipe biti mješovite sa dječacima i djevojčicama. To će svakako biti hendikep no kako su nas košarkašice proteklih godina naviknule na brojna iznenađenja možda se i u Đurđevcu ponovi ta priča.

Nakon njih u nedjelju u Špišić Bukovici odigrava se završnica Prvenstva regije sjever za djevojčice do 11 godina na kojoj će nastupiti četiri najbolje ekipe regije sjever i to ŽKK Podravac Virje, ŽKK Radnik Križevci, ŽKK Koprivnica i kao domaćini ŽKK Virovitica. Odlučujuća utakmica za Virovitičanke bit će ona u 11.30 sati kad će ih eventualna pobjeda protiv Koprivnice izravno trasirati na Prvenstvo Hrvatske. (www.icv.hr, rf)