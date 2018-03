Zbogom Fana: Preminuo kolega Predrag Štetić

Otišao je još jedan kolega iz našeg novinarskog faha – Predrag Štetić, poznatiji kao Fana. Oni stariji znaju da je taj nadimak dobio još u djetinjstvu, a zašto rijetko tko zna. No bilo kako bilo, Fana je za nas klince u gradu bio sinonim snage i sporta, bavio se atletikom i jedno vrijeme bio među boljima u Hrvatskoj. Bio je osnivač atletskog kluba, jedan od gorljivijih entuzijasta koji se zalagao da atletika bude dio i našeg malog grada.

Grad mu nije ostao dužan jer današnji „Body building“ klub nosi njegovo ime – Fana. Predragovo znanje o sportu, ali jednako tako i o Virovitici u kojoj je rođen i u kojoj je živio, odvelo ga je put novinarstva i to u sadašnji Informativni centar Virovitica, gdje je osim sporta pratio i društveni, politički te svaki segment života svoga grada i bivše općine Virovitica. Osim toga, virovitički novinari, pa tako i Fana, bili su rame uz rame s našim bojovnicima u Domovinskom ratu. Pratili ih i pisali o njima – u slavu i da se ne zaboravi. Fana je uvijek imao toplu priču koja se rado čitala i prepričavala, da bi na kraju došla i do onih koji su svoje muževe, sinove i rodbinu čekali u hladnim podrumima.

O dobrim ljudima ima puno anegdota, pa tako i o Fani. Nemalo je puta, da bi napisao dobru priču, zapeo u snježnim nanosima ili nekoj tada još neizgrađenoj cesti u nekom selu „na kraju svijeta“. Često se šalio i njome plijenio pozornost drugih, a to mogu dobro potvrditi stariji kolege s kojima je radio. Imao je on i svojih dana „D“, ali tko ih nema. Njegova humana crta odvela ga je u još jednu dimenziju – da pomaže drugima. Bavio se bioenergijom, ali samo u službi pomoći drugima. Umirovljenje je dočekao u ICV-u, a potom se odselio u Vukovar da bi tamo bio sa svojom suprugom i sinom. Na žalost bolest je bila prevelika i za tako snažnog čovjeka te je u konačnici uzela svoj danak. Mi, njegovi bivši kolege, pamtit ćemo ga, ali pamtit će ga i drugi, jer upravo je on dao veliki doprinos da se mnogi naši ljudi nikad ne zaborave.

Posljednji ispraćaj održat će se u Vukovaru.

(www.icv.hr, Bruno Sokele)