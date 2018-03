Na samom kraju kalendarske zime, zima se i dalje ne predaje. Zahlađenja tijekom ožujka nisu neuobičajena pojava. Danas je Josipovo. A stara pučka meteorološka izreka kaže “Sveti Josip (19.03.), snigom posip”…

Virovitica se jutros probudila na -3°C, a snježni pokrivač je iznosio 7 cm. Ožujak i dalje opravdava naziv „Ožujak luđak“. Kalendarsko proljeće dolazi nam sutra 20. ožujka u 17:15h.

Vremenski uvjeti u tjednu pred nama više će nalikovati rano zimskim, nego rano proljetnim vremenskim uvjetima. Povremen snijeg očekujemo do srijede. Od srijede bi se trebalo zadržati suho. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu sumaglicu ili maglu. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -7°C, tijekom četvrtka i petka do -2°C. Najviše dnevne od 0°C do 10°C ili koji stupanj više tijekom nedjelje. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Tijekom subote i nedjelje južnih i istočnih smjerova. (www.icv.hr, Kp)