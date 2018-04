Dani smijeha: čehoslovačke komedije 2. – 6. svibnja 2018. u Kinu Slatina

Prvi Dani smijeha, filmska manifestacija u organizaciji Kino mreže i Hrvatskog audiovizualnog centra, održat će se od 2. do 6. svibnja u 22 nezavisna kina diljem Hrvatske, a u Kinu Slatina održat će se od 3. do 5. svibnja i na veliko platno donijeti 3 filma.

Hrvatska mreža neovisnih kinoprikazivača ove je godine odlučila Dane smijeha obilježiti s kultnim filmovima čehoslovačke novovalne komedije kultnih autora Miloša Formana, Jiříja Menzela i Juraja Herza. Šezdesete godine 20. stoljeća su definitivno bile zlatne godine čehoslovačke kinematografije u kojima su daroviti autori iskoristili liberalnije kulturno ozračje koje je vladalo prije Praškog proljeća kako bi se svojim djelima obračunavali s prošlošću i kritizirali suvremeni život socijalističke im države. Filmovi nastali 60.-ih ostali su i postali kultni i u našoj državi.

Posjetitelji kina Slatina će se moći smijati uz tri kultna naslova: Formanov film Ljubavi jedna plavuše, Menzelove Strogo kontrolirane vlakove, te pomaknutog Herzovog Krematora.

Prije početka projekcije u srijedu, 2. svibnja dramska sekcija Češke besede Virovitica odigrat će šaljivi igrokaz autorice Ane Bajzek: Co jste slyšeli, to jste neslyšeli. Co jste viděli, to jste neviděli (Što ste čuli, niste čuli. Što ste vidjeli, niste vidjeli). Dok će u četvrtak, 3. svibnja prije početka projekcije nekoliko pjesama na slovačkom jeziku izvesti Matica slovačka iz Miljevaca.

Ljubavi jedne plavuše

02.05. 20:00h

ART DVORANA – ulaz slobodan

Ljubavi jedne plavuše nedavno preminulog Miloša Formana je romantična komedija iz 1965. Forman je jedan od rijetkih velikana istočnoeuropske kinematografije koji je ostvario zavidnu međunarodnu karijeru, a njegovi filmovi Let iznad kukavičjeg gnijezda, Amadeus i Narod protiv Larrya Flinta su nagradama ovjenčani američki(!) filmovi. Ljubav jedne plavuše bio je, nakon Crnog Petra, film koji ga je učinio poznatim van granica socijalističke Čehoslovačke. Plavuša iz filma jest Andula, mlada tvornička radnica iz češke provincije u kojoj kronično nedostaje muške populacije. Kada u gradiću biva organizirana plesna zabava na koju su pozvane djevojke iz tvornice i vojni rezervisti, Andula upoznaje zgodnog praškog glazbenika Mildu. Uvjerena da je pronašla ljubav svog života, ona odlazi u Prag posjetiti Mildu u njegovom domu. Međutim, očekuje je neugodno iskustvo upoznavanja njegovih roditelja. Ovaj film sniman u maloj češkoj sredini sa mnoštvom naturščika, prepoznatljivog sila i šarma bio je nominiran za nagradu Oscar za najbolji strani film.

Strogo kontrolirani vlakovi

03.05. 20:00h

ART DVORANA – ulaz slobodan

Briljantni klasik Jiříja Menzela Strogo kontrolirani vlakovi je jedan od jedan od najpoznatijih i nacjenjenijih filmova čehoslovačke kinematografije. Film je nastao po noveli Bohumila Hrabala. Radnjom smješten u vrijeme Drugog svjetskog rata u okupiranoj češkoj provinciji, film govori o mladom otpremniku vlakova Milošu, nesigurnom i stidljivom mladiću, i njegovoj potrazi za ljubavnim i seksualnim životom. I dok se svi djelatnici na kolodvoru bave svojim svakodnevnim problemima, oko njih bijesni rat, Nijemci polako gube rat, vlakovi lete u zrak, i trebalo bi se nekako uključiti u rat oko njih. Film je 1967. i 1968. osvojio brojna priznanja i nagrade u Čehoslovačkoj i u svijetu, no Oscar za najbolji strani film mu je svakako najveće priznanje. U anketi koju je organizirao UNESCO 1982. godine, Strogo kontrolirani vlakovi su uvršteni u popis sto najvećih djela svjetske kinematografije, a godine 2005., ponovno kao jedini češki film, našao se na ljestvici sto najboljih filmova svih vremena američkog časopisa Time.

Kremator

04.05. 18:00h

ART DVORANA – ulaz slobodan

Treći film na Danima smijeha je neobična horor-komedija Kremator Juraja Herza iz 1969. godine. Herzovo remek-djelo je jedan od najuspjelijih predstavnika istočnoeuropskog filma strave prožetog humornim elementima. Film je poseban po svojoj gotičkoj, jezovitoj, atmosferi. Budući je shvaćen kao satira na račun Čeha koji su za vrijeme rata surađivali sa nacistima, film je odmah nakon premijere zabranjen i bunkeriran sve do pada komunističkog režima 1989. godine, kada stječe kultni status. Glavni lik filma je Karl Koprfingl, ekscentrični vlasnik praškog krematorija opsjednut Tibetanskom knjigom mrtvih i spaljivanjem tijela. Uvjeren da kremiranje pokojnika oslobađa duše preminulih patnje, on u svom poslu pronalazi razlog i smisao vlastitog postojanja. Dolaskom nacista na vlast on prihvaća suradnju s njima i polako „širi svoju profesionalnu djelatnost“. Zanimljivost vezana uz film je kako se u maloj sporednoj ulozi u filmu pojavljuje Jiří Menzel!

