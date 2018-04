ELENA ŠIPOŠ IZ ORAHOVICE JE HRVATSKA NOGOMETNA REPREZENTATIVKA: Uživa igrajući za „sveti“ dres i najbolji ženski nogometni klub

Priča o nogometašicama s orahovačkog područja traje već dugi niz godina, od Tanje Kovač i Ive Kušar do danas sjajne Martine Šalek te talentiranih Monike Čavić i Mateje Findrik. Među velikim novim talentima je i odlična Elena Šipoš (16) iz Velikog Rastovca. Kao i sve spomenute nogometašice, i Elena je članica najboljeg i najtrofejnijeg hrvatskog ženskog nogometnog kluba s osječke Mačkamame, ŽNK Osijeka, a nedavno je postala i hrvatska nogometna reprezentativka.

JEDNAKA S DJEČACIMA

– Oduvijek sam uživala igrajući nogomet s dečkima na tjelesnom ili pod odmorom, još od prvog razreda. Nekima je možda bilo čudno što sam najviše slobodnog vremena provodila baš s dečkima na igralištu, no mene je to činilo sretnom. Privukao me nogomet kao sport i danas uživam na nogometnim terenima – kaže Elena, koja je prve nogometne korake napravila u svojoj velikorastovačkoj Munji. To doba, kada je igrala kao članica muške ekipe u mlađim kategorijama NK Munja, pamti samo po lijepom.

– Nisam dopustila da se u igri osjeti da sam žensko, jednako žestoko borila sam se s dečkima za svaku loptu. Dobila sam priliku napraviti ogroman korak dalje i danas sam presretna – kaže Elena kojoj je čast igrati u „najsvetijem“ dresu, dresu Hrvatske ženske nogometne reprezentacije i u Osijeku, tj. u najboljem hrvatskom ženskom nogometnom klubu.

DATI SVOJ MAKSIMUM

Unatoč početnim teškoćama privikla se na ritam ekipe.

– Igram u kadetskoj ekipi koja je prošle godine osvojila završnicu. Prošle godine na njoj nisam mogla sudjelovati, ali ove godine silno želim pomoći klubu u borbi za naslov prvaka Hrvatske. Pozicija u Osijeku mi je zadnji vezni, tu se najbolje osjećam i najviše mogu dati ekipi. Igramo u 1. HŽNL, za sam vrh – samouvjereno kaže Elena. Srce joj posebno zaigra kada obuče dres reprezentacije, povjerila nam je, kao na nedavnom turniru u Italiji. Ekipa je osvojila 2. mjesto, rezultat na koji su itekako ponosne.

– Rezultati s turnira su odlični, a meni će ovaj ostati u posebnom sjećanju jer sam prvi put sudjelovala u utakmici reprezentacije i dala svoj maksimum – kaže naša sugovornica koja ističe kako će se i dalje truditi dati sve od sebe za svoj klub i reprezentaciju.

– Voljela bih jednog dana otići i igrati u inozemstvu, ali uvijek ću ostati posvećena i vjerna svojoj državi te je i dalje dobrom igrom predstavljati – poručuje Elena.

Od srca zahvaljuje svima koji je prate na njenom sportskom putu: bivšem klubu Munji iz Velikog Rastovca u kojemu je počela karijeru igrajući od 4. do 8. razreda osnovne škole, a najviše roditeljima, obitelji i prijateljima koji su je podržavali od prvog dana.

– Posebno zahvaljujem stricu Anti koji mi je dao puno korisnih nogometnih savjeta koji mi i danas pomažu – zaključila je mlada nogometašica Elena Šipoš. (www.icv.hr, vg)