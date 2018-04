FOTO: Još jedan prekrasan sunčani dan u Virovitici…

I današnji prekrasan sunčani dan mnogi Virovitičani su iskoristili za šetnju gradom, vožnju biciklom, za kavicu na špici itd.

Prema prognozi našeg meteorologa Kristijana Paljara pred nama je iznadprosječno toplo razdoblje. Vremenski uvjeti bit će povoljni za obavljanje radova na otvorenom i boravak u prirodi. Do kraja tjedna bit će sunčano, suho i stabilno. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 7 do 12 ili koji stupanj više, a najviše dnevne od 18 do 23 ili koji stupanj više.

U tjednu pred nama i dalje će se nastaviti sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme. No, sredinom tjedna mogući su povremena kiša ili kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnje temperature zraka bit će od 10 do 15, a najviše dnevne od 20 do 25 ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. UV indeks umjeren i visok.

Dakle, vidimo se i idućih dana u još jednom “điru po gradu”… (www.icv.hr, foto: Matija R.)