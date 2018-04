INMUSIC FESTIVAL: Virovitički sastav ZMaJ ove godine nastupa na najvećem hrvatskom festivalu

Virovitički glazbenici sve više su zastupljeni na domaćoj glazbenoj sceni, pa je tako naša grupa ZMaJ najnovije pojačanje INmusic festivala koji će se održati od 25. do 27. lipnja u Zagrebu.

INmusic festival je najveći domaći festival koji u Hrvatsku dovodi trenutno najtraženije međunarodne glazbene zvijezde, a puno prostora ostavlja i domaćim snagama koje tako prezentira svijetu, s obzirom na to da je na festivalu svake godine značajan broj posjetitelja iz drugih zemalja.

Na ovogodišnjem INmusic festivalu nastupit će, između ostalih, legendarni David Byrne (nekada predvodnik grupe Talking Heads), Nick Cave And The Bad Seeds, Queen Of The Stone Age, Alice In Chains, Interpol, St. Vincent…

Ovom prestižnom društvu pridružila se i virovitička grupa ZMaJ, čiji smo impresivan nastup imali prilike vidjeti ljetos u našem gradu kada su nastupili u dvorištu Palače Pejačević. ZMaJ trenutno snima drugi album, a njihove nove pjesme mogu se opisati kao glazbene minijature koje se protežu kroz različite žanrove. Tako ovaj rock trio uspješno kombinira i druge glazbene žanrove, u prvom redu elektroniku, ali i upečatljive video projekcije koje su važan dio njihovog umjetničkog izričaja.

Uz grupu ZMaJ u ulozi kućnog DJ-a INmusica i ove će godine nastupiti još jedan Virovitičanin – Zoran Veles. (www.icv.hr, zv, foto: ZMaJ Facebook)