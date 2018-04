Iz drugih medija: Znate li što je bikini fitness? Studentica Ema Brajdić iz Slatine je državna viceprvakinja u sportu koji cijeni ljepotu i mišiće

Kad razmišljamo o bodybuildingu, glavna asocijacija su nam ogromni mišići i teretana. No, jeste li znali da postoji grana bodybuildinga naziva bikini fitness? Baš u toj ‘disciplini’ prvakinja je studentica Ema Brajdić iz Slatine koja dokazuje da mišićavo tijelo mogu imati i studenti, unatoč svim svojim fakultetskim obavezama – piše portal MojFaks.

Ema Brajdić studira novinarstvo na koprivničkom Sjeveru, a kako kaže, jedva čeka da diplomu napokon dobije u ruke. Takav scenarij vjerojatno priželjkuju svi studenti, no ono što ovu djevojku razlikuje od ostalih studenata jest sport kojim se bavi, velik dio njenog života zauzima bodybuilding, odnosno, posebna zasebna grana ovog sporta bikini fitness.

Emina ljubav prema fitnessu rodila se još prije dolaska u Koprivnicu, jer su ju oduvijek, kako kaže, privlačila lijepo isklesana i “utegnuta” tijela muškaraca i žena. Svoje uzore pronalazi na Instagramu, profilima bikini fintess djevojkama čije ju fotke s natjecanja redovito motiviraju. S tim djevojkama se lako može poistovjetiti, jer zna točno kroz što sve prolaze pa je i njoj lakše psihički podnijeti pripreme za natjecanja kad zna da nije sama. Budući da svaka cura izgleda drugačije, svaka se i drugačije priprema.

Studentske menze ne preferira jer je ondje sve pohano

Ema nam otkriva da se u bikini fitnessu traži manje izražena mišićna masa, a ocjenjuje se sportski izgled. Ono što se uzima u obzir su sklad, simetrija, a prilično su važni prezentacija i poziranje. Velika i izražena muskularnost, te mišićna definicija u ovom slučaju nisu poželjne, kaže studentica, pa su djevojke koje se bave ovom disciplinom samim time i “ženstvenije”.

“Internacionalna federacija bodybuildinga i fitnessa (IFBB) je ujedno propisala i pravila o tome kakav mora biti bikini, nakit, poza, pa čak i same cipele. Iako se ne traži mišićna definicija kao kod bodybuildinga, djevojke koje se pripremaju za bikini fitness natjecanja također čeka predanost treninzima i naporno treniranje. Ali, nije važan samo trening već i prehrana”, otkrila je Ema.

Premda bi neupućeni pomislili da sportaši poput Eme moraju imati kompliciranu prehranu, ona to demantira i kaže da je njena prehrana prilično jednostavna. Konzumira osnovne, ali opet najpotrebnije namirnice kojima održava određenu kilažu i mišićnu masu pa zato jede dosta ugljikohidrata, bjelančevina i zdrave masti.

“Dok sam u pripremama za binu tada smanjim unos ugljikohidrata i na kraju priprema malo snizim masti i to je cijela filozofija. Najdraži obrok su mi zobene pahuljice, a volim i raženi kruh s purećom šunkom. Fakultet mi ne otežava prehranu jer si uvijek unaprijed planiram obroke te si ponesem u posudici za hranu obrok koji bi inače pojela doma. Sve se može kad se hoće, samo je stvar dobre organiziranosti”, kaže sportašica.

Tvrdi da hranu u studentskim menzama ne preferira jer je sve skoro pohano. Sviđa joj se vegetarijanski meni, no, kaže da se od toga baš ne može najesti pa u menzu ne ide često.

Prošle godine Ema je osvojila titulu Miss fotogeničnosti na natjecanju za Miss sporta

Budući da je na diplomskom studiju i nema predavanja svaki dan, akademske obaveze Emi ne otežavaju tempo treninga i discipliniranu prehranu. Svoje obaveze uvijek rješava na vrijeme, jer je ranoranilac, jutra iskorištava za rješavanje fakulteta, a s obzirom da je dobro organizirana trenira navečer. Tako uvijek sve stigne obaviti i ne osjeća nikakav pritisak ni zbog fakulteta niti zbog sportskih obaveza. Osim što je Ema prošlogodišnja državna viceprvakinja u svom sportu, iste je godine osvojila još jednu titulu i to u natjecanju za izbor ljepote. Ipak, otkriva da je najviše vesele pobjede na sportskim natjecanjima.

“Titula na natjecanju ljepote mi simpatično zvuči, drago mi je što sam baš ja izabrana kao miss fotogeničnosti. To mi je pomoglo u karijeri jer sam upoznala mnogo osoba iz fitness svijeta i nagrade su bile fenomenalne. No, mene najviše vesele moje medalje i pehari s bikini fitness natjecanja. Prošle godine postala sam viceprvakinja u bikini fitnessu na državnom natjecanju u Zaprešiću. To mi je bio prvi izlazak ikada pa sam ponosna na taj pehar. Tada sam osvojila i broncu u junior kategoriji. Par mjeseci kasnije u Zagrebu sam osvojila zlato i srebro, a tjedan dana kasnije u Sloveniji sam dobila dvije brončane medalje. Ne znam što drugo reći osim da se ponosim sobom jer sav trud mi se do sada isplatio. I to me motivira za dalje”, priča studentica.

Kaže da kod natjecanja najviše voli nanošenje boje na tijelo, jer voli biti tamna i kada joj se istaknu mišići. Također, obožava ići na šminkanje kod svoje prijateljice vizažistice koja ju uvijek iznova pozitivno šokira svojom šminkom jer ju “pretvori u drugu osobu”. K tome, Emu veseli i njen bikini pun cirkona koji ju ističe među drugim djevojakama na natjecanjima. Navodi da je njen tata zaslužan za izgled bikinija, a mama uvijek pazi na Eminu prehranu kada je doma za vikende. Ističe da joj podrška obitelji puno znači.

Više se ne obazire na tuđa mišljenja

Ljudi često imaju predrasude o bodybuildingu i bodybuilderima pa smo pitali Emu postoje li slične situacije i u bikini fintessu. Odgovara nam potvrdno, ali napominje da se više uopće ne obazire na tuđa mišljenja, osobito mišljenja ljudi koji se ne bave tim sportom.

“Najviše me živcira kad netko misli da se napinjem na natjecanjima i da izgledam kao muškarac. Onda me vide uživo i zaprepaste se kad shvate da sam obična djevojka kao i sve ostale, samo što ispod odjeće imam poprilično utegnuto i oblikovano tijelo jer mi je to i cilj. Također, smeta mi kad netko misli da se svaki dan patim zbog prehrane i da si uskraćujem određene namirnice. To nije istina jer da patim sigurno ne bih to radila. Uživam u svakom svom isplaniranom obroku, zdrava sam i sretna i to je ono najvažnije. Nikada nisam patila na neki ‘junk food’ jer to nije zdravo ni za koga niti naš organizam treba ‘junk’. Neka svatko gleda svoja posla i neka radi što želi i što ga usrećuje. Nikome ne narušavam mir onim čime se bavim i to mi je važno”, poručuje Ema.

Za kraj, Ema poručuje studentima, ali i svima drugima da se počnu baviti fizičkom aktivnošću, jer smatra da bi se osoba trebala osjećati dobro u vlastitoj koži te biti zdrava i aktivna. Smatra da se mladi trebaju malo odvojiti od laptopa, mobitela i kreveta te uzeti stvari u svoje ruke kako bi došlo do promjena. Ema zaključuje da svatko može pronaći neki sport ili drugu aktivnost koja će ga psihički i fizički promijeniti na bolje.

Ne sumnjamo da će Ema rasturiti i na budućim natjecanjima bikini fitnessa, te joj želimo puno sreće! (izvor: mojfaks.com)