NJUŠKA TJEDNA: Žuga

Bok, ja sam Žuga (1 god). Već neko vrijeme promatram ulaz našeg skloništa. Strpljivo čekam da moja poruka dođe do mog čovjeka i da se on napokon pojavi i povede me kući. Prošlo je 5 mjeseci otkako smo brat i ja ovdje ostavili poruku. Ispričali smo svoju priču, no izgleda da naša poruka nije stigla do naših ljudi. Nema veze, pokušat ću opet. Da bi ova poruka došla do mog čovjeka, potrebna mi je i tvoja pomoć. Znam da znaš tu osobu koja je moja srodna duša i u čijem srcu nedostajem baš ja. Ne treba mi puno da postanem najsretniji pas na svijetu – samo topao dom i zagrljaj.

(www.icv.hr, ml)