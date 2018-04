POVIJESNI USPJEH Virovitičke košarkašice pete u Hrvatskoj

Ženski košarkaški klub Virovitica ostvario je najveći uspjeh u svojoj povijesti, a možda i najveći rezultatski uspjeh virovitičke košarke. Na Prvenstvu Hrvatske održanom u Đurđevcu i Virju mlade Virovitičanke (igračice do 11 godina) odličnim igrama osvojile su pomalo senzacionalno peto mjesto. Iako ih žrijeb nije mazio jer su se našle u grupi sa ŽKK Ragusom (prošlogodišnjim prvakinjama u ovoj kategoriji) i ekipama renomiranih prvoligaških ekipa (ŽKK Trešnjevka 2009 igra finale Prvenstva Hrvatske, a ŽKK Gospić je sedmerostruki prvak Hrvatske) virovitičke košarkaške nade (popularni malci) svojom su igrom oduševile navijače.

Nakon uvodne pobjede protiv Borova i očekivana dva poraza od Trešnjevke i Raguse uslijedila je odlučujuća utakmica za bolji plasman protiv podmlatka sedmerostrukih državnih prvakinja ekipe ŽKK Gospić. Očekivala se lagana pobjeda Gospićanki no žilave i borbene Virovitičanke odličnom obranom iznenadile su favoritkinje. Na kraju je završilo s velikih sedam koševa razlike

Preostala je utakmice za peto mjesto što se slobodno moglo nazvati i prvorazrednim iznenađenjem prvenstva. Protivnik je bio renomirana ekipa FSV Rijeka koja je već nekoliko godina u samom vrhu hrvatske ženske košarke i ima odličnu košarkašku školu. Riječanke su bolje ušle u utakmicu i u startu htjele pokazati tko je gazda na terenu te je prva četvrtina završila sa 8:4 za Riječanke.

Nedostajala je zbog obveza i Hana Deskar no tada su u igru ušle Marta Leda Kalaš, Nika Pavelić, Dora Lakota Kovač, Una Kovač i mlađahna Nika Gverić te žestokim presingom iznenadile riječku ekipu. Riječanke su počele griješiti, a strpljive Virovitičanke puniti protivnički koš. U nastavku su im se priključili uvijek borbena Gabrijela Pavlović i brza Martina Sabo, a važne obrambene role odigrale su Lara Ganić, Ena Vidović i Lea Božičević kao i devetogodišnje Alisa Lovreković i Margareta Cenger. Na kraju se je ušlo u neizvjesnu završnicu i to osobito nakon dvojbenog petog prekršaja Marte Lede Kalaš no hrabro virovitičko srce i ovaj put je pokazalo kako se bori za svoj klub i svoj grad. Na kraju je završilo sa 36:33 i velikom veselju nije bilo kraja. Plesalo se i pjevalo klupske pjesme koje su djevojčice same skladale, a veselju su se priključili i vjerni navijači koji su i ovaj put fanatično bodrili djevojke i ponijeli epitet najbolje navijačke skupine ženske košarke.

– Jako sam sretan što smo nakon prošlogodišnjeg odličnog sedmog mjesta pokazali da imamo još jednu odličnu generaciju koja je rezultatom čak i nadmašila svoje prethodnice – rekao je vidno zadovoljan jedan od trenera Virovitičanki Robert Fritz. – Dokazali smo da se u ovim godištima nalazimo u samom vrhu naše košarke što nam moramo priznati zvuči pomalo nestvarno, no očito je tako – kratko je izjavio te osim pohvale za odličnu igru svim igračicama, nije zaboravio zahvaliti prvenstveno upravi kluba, te roditeljima i sponzorima na čelu s Gradom Viroviticom bez kojih ovog uspjeha ne bi bilo.

(www.icv.hr)