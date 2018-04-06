Projekcije u svibnju u kinu PARK…
|05.05.
|18:00
|SUBOTA
|OSVETNICI: RAT BESKONAČNOSTI
|05.05.
|20:30
|SUBOTA
|OSVETNICI: RAT BESKONAČNOSTI
|06.05.
|17:00
|NEDJELJA
|PETAR ZECIMIR (PETER RABBIT)
|11.05.
|19:00
|PETAK
|UKLETA REDOVNICA
|13.05.
|17:00
|NEDJELJA
|HARVIE AND THE MAGIC MUSEUM
|18.05.
|19:00
|PETAK
|DEADPOOL 2
|19.05.
|18:00
|SUBOTA
|DEADPOOL 2
|19.05.
|20:30
|SUBOTA
|DEADPOOL 2
|20.05.
|17:00
|NEDJELJA
|HARVIE AND THE MAGIC MUSEUM
|26.05.
|19:00
|SUBOTA
|LOŠ SAMARITANAC
|27.05.
|17:00
|NEDJELJA
|UKRADENA PRINCEZA