Projekcije u svibnju u kinu PARK…

Projekcije u svibnju u kinu PARK…

05.05. 18:00 SUBOTA OSVETNICI: RAT BESKONAČNOSTI
05.05. 20:30 SUBOTA OSVETNICI: RAT BESKONAČNOSTI
06.05. 17:00 NEDJELJA PETAR ZECIMIR (PETER RABBIT)
11.05. 19:00 PETAK UKLETA REDOVNICA
13.05. 17:00 NEDJELJA HARVIE AND THE MAGIC MUSEUM
18.05. 19:00 PETAK DEADPOOL 2
19.05. 18:00 SUBOTA DEADPOOL 2
19.05. 20:30 SUBOTA DEADPOOL 2
20.05. 17:00 NEDJELJA HARVIE AND THE MAGIC MUSEUM
26.05. 19:00 SUBOTA LOŠ SAMARITANAC
27.05. 17:00 NEDJELJA UKRADENA PRINCEZA

Pretprodaja ulaznica na blagajni Poslovnog parka radnim danom od 7 do 15h

AKO ULAZNICE NISU RASPRODANE U PRETPRODAJI, prodaja karata počinje sat vremena prije svake projekcije.

Cijena karte je 20 kuna.